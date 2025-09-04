Polícia Civil e PRF recuperam veículos furtados na Capital, prendem criminosos e apreendem arma de fogo

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DEFURV), em atuação integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deflagrou nesta quarta-feira (3) uma operação que resultou na recuperação de veículos furtados em Campo Grande, bem como na prisão de três indivíduos de alta periculosidade e na apreensão de uma arma de fogo. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Os fatos tiveram início após comunicação de furto do veículo VW/T-Cross TSI, subtraído de um depósito de bens apreendidos localizado no bairro Moreninha III, em Campo Grande. O crime ocorreu na madrugada do dia 03/09, quando o pátio foi arrombado pelos fundos e o automóvel levado. Informações preliminares apontaram o envolvimento de uma antiga proprietária do veículo, residente no Estado de Santa Catarina, que havia manifestado interesse em reavê-lo.

Diante da gravidade do delito, a DEFURV instaurou imediatamente ações de inteligência e monitoramento, repassando os dados ao setor de análise de risco da PRF. O rastreamento indicou deslocamento do automóvel em direção ao Estado do Paraná, circunstância que desencadeou a mobilização integrada das equipes da PRF de Balsa Nova, do NOE e das bases operacionais dos Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

As forças policiais mantiveram vigilância sobre o local onde os veículos suspeitos estavam escondidos, em Campo Largo/PR. Com a chegada do reforço, foi realizada a abordagem, culminando na recuperação do T-Cross furtado e na prisão de três indivíduos, além da apreensão de uma arma de fogo que estava sob posse dos criminosos.

A investigação terá prosseguimento para a completa responsabilização dos envolvidos.