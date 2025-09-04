Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Proposta que autoriza a MSGás aumentar limite deve ser votado em segunda discussão

Os deputados devem votar, na manhã desta quinta-feira (4), na sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), proposta que autoriza...

04/09/2025 08h45
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Sessão ordinária é realizada no plenário a partir das 9h e é aberta à imprensa e à participação de toda sociedade
Sessão ordinária é realizada no plenário a partir das 9h e é aberta à imprensa e à participação de toda sociedade

Os deputados devem votar, na manhã desta quinta-feira (4), na sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), proposta que autoriza a Companhia de Gás do Estado (MSGÁS) a aumentar limite para empréstimos, financiamentos e convênios. O projeto está pautado para segunda discussão. Além desse, outros cinco projetos estão na pauta da Ordem do Dia.

De autoria do Poder Executivo, o  Projeto de Lei nº 158/2025 , do Poder Executivo, que altera a redação de dispositivo da Lei 1.854 de 1998, autorizando a MSGÁS a ampliar o limite de R$ 70 milhões para R$ 350 milhões quanto à capacidade de financiamento para executar a política energética estadual. De acordo com o Governo, o valor atual está defasado, uma vez que sua última atualização foi em 2002, há 23 anos.

Em primeira discussão, deve ser votado o Projeto de Lei 129/2025 , de autoria da deputada Gleice Jane (PT), que institui a Semana de Educação e Conscientização sobre Segurança Digital para Crianças e Adolescentes, denominada de “Segurança em Rede”. A campanha será realizada na terceira semana do mês de maio.

Os parlamentares devem votar, em discussão única, o Projeto de Resolução 24/2025 , proposto pelo deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos). A proposição institui, no âmbito da ALEMS, o “Diploma e a Medalha do Mérito Legislativo em Homenagem ao Cooperativismo”, a serem conferidas às pessoas físicas e jurídicas que se destacarem na promoção do cooperativismo no Estado.

Também estão pautados em discussão única os Projetos de Resolução 18/2025, de autoria do deputado Paulo Corrêa (PSDB), 18/2025, do deputado Pedrossian Neto (PSD) e 22/2025, do deputado Paulo Duarte (PSB). A primeira proposição é de concessão de Comenda do Mérito Legislativo e as outras duas relativas à concessão de Título de Cidadão Sul-mato-grossense.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis:  TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link  TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link  Rádio ALEMS Facebook  e  Youtube .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Projeto inovador: edital da PPP para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul é lançado
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil desarticula ponto de tráfico de drogas eprende três em Rio Brilhante
Gerson Claro participou da abertura da Caravana da Inovação, no Bioparque Pantanal ALEMS participa da Caravana da Inovação da Advocacia-Geral da União
Nioaque, MS
Atualizado às 15h05
37°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 24°
35°

Sensação

3.59 km/h

Vento

17%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 9 minutos Motta afirma que não há definição sobre o projeto da anistia
Há 9 minutos Projeto inovador: edital da PPP para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul é lançado
Há 9 minutos Câmara assina acordo de cooperação digital com a Prefeitura do Recife
Há 1 hora Polícia Civil desarticula ponto de tráfico de drogas eprende três em Rio Brilhante
Há 1 hora Gonet pede ao STF condenação de réus do núcleo 4 de trama golpista
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 5 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 2 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 5 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 3 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados