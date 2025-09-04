Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Para salvar vidas: 28 ambulâncias e caminhonetes reforçam frota da Saúde em municípios e polos indígenas

Investimento de R$ 7,5 milhões fortalece o enfrentamento às arboviroses e contribui para a redução da mortalidade materna e infantil indígena em MS...

04/09/2025 07h40
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Investimento de R$ 7,5 milhões fortalece o enfrentamento às arboviroses e contribui para a redução da mortalidade materna e infantil indígena em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), realiza na próxima sexta-feira (5) a entrega de 28 veículos que irão reforçar a estrutura das ações de saúde nos municípios e nas comunidades indígenas. A solenidade será realizada em Campo Grande, às 15h, no estacionamento do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

A iniciativa faz parte da estratégia do Estado para fortalecer a vigilância em saúde, apoiar o enfrentamento às arboviroses e ampliar a assistência nos polos indígenas, com foco especial na redução da mortalidade infantil.

Serão entregues sete caminhonetes, em um investimento de R$ 1.581.300, às secretarias municipais de Saúde, fortalecendo a estrutura de transporte e apoio às ações de saúde em diferentes regiões do Estado. Nesta etapa, os veículos irão atender às secretarias de Corumbá, Costa Rica, Glória de Dourados, Inocência, Japorã, Jateí e Sonora.

Ambulâncias

No mesmo ato, a SES oficializa a doação de 21 ambulâncias tipo furgão 0km, adaptadas para suporte básico, destinadas ao DSEI/MS (Distrito Sanitário Especial Indígena). O investimento de R$ 5.953.290 vai beneficiar polos-base nas cidades de: Amambai, Antônio João, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Corumbá, Dourados, Japorã, Miranda, Paranhos, Sidrolândia e Tacuru.

A superintendente de Atenção Primária à Saúde, Karine Cavalcante da Costa, destacou que as ambulâncias foram destinadas ao DSEI/MS com foco na redução da mortalidade materna e infantil indígena. “Elas garantem o deslocamento mais rápido e seguro de pacientes e equipes. Isso amplia a resolutividade da atenção primária e contribui tanto para a redução da mortalidade materna e infantil quanto para a melhoria da resposta em situações de urgência”, explica.

Secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone reiterou que a entrega é fruto de planejamento para atender às demandas específicas dos municípios e das comunidades indígenas.

"As caminhonetes vão apoiar as secretarias na execução de ações estratégicas, como o controle de vetores para conter as arboviroses, enquanto as ambulâncias fortalecem a estrutura do DSEI para oferecer atendimento de urgência e contribuir na redução da mortalidade infantil indígena. Estamos garantindo mais agilidade, segurança e capacidade de resposta para salvar vidas em todas as regiões do Estado”, destacou.

Danúbia Burema, Comunicação SES
Foto: Danúbia Burema/Arquivo SES

