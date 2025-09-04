Setor de Nefrologia do HRMS é totalmente reformado após investimento de R$ 2,1 milhões

O setor de Nefrologia do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) foi totalmente reformado e agora oferece mais estrutura, conforto e segurança aos pacientes que dependem do tratamento renal. A revitalização do espaço contou com investimento de R$ 2,1 milhão, proveniente de emenda parlamentar federal e de contrapartida do Governo do Estado. A obra foi executada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Com a modernização, o local passa a dispor de consultórios médicos renovados, área destinada a atendimentos de emergência e ambiente específico para treinamento dos pacientes que iniciarão a hemodiálise peritoneal, além do salão onde são realizadas as sessões de hemodiálise.

Débora Regina Batista tem 41 anos, mora há 20 anos em Portugal e há três anos fazia tratamento de doença renal com medicamentos. Em julho deste ano, ela veio ao Brasil visitar o irmão, que tratava um câncer. Uma semana depois do falecimento dele, Débora começou a passar mal.

“Caiu meu chão quando a médica disse que precisaria fazer hemodiálise, mas estamos aqui. Agora, em um ambiente muito mais agradável e aconchegante, para nós que ficamos quatro horas por dia aqui. O atendimento é muito bom, a equipe é atenciosa e eficaz. Eles recebem a gente com carinho desde a hora em que chegamos e pegamos a senha”, afirmou Débora, que três vezes por semana faz as sessões no hospital até embarcar de volta para Portugal no próximo fim de semana.

Para o aposentado Basílio Gomes, 78 anos, a reforma do setor foi aprovada. Morador do bairro Tijuca, durante três meses, ele fez diálise no hospital. Houve indicação para que ele fizesse diálise peritoneal e, agora, a família passa por um treinamento. “Cheguei a ficar 40 dias internado no hospital. Agora, melhorou muito o local. Tem mais espaço e as pessoas estão mais felizes”, garantiu.

Atualmente, a unidade realiza cerca de 600 sessões de hemodiálise por mês, o que reforça sua relevância para os pacientes que necessitam de acompanhamento contínuo e especializado. Ao todo, a unidade conta com 12 pontos de hemodiálise e atende, hoje, 10 pacientes de diálise peritoneal. Todos os tratamentos são oferecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Gerente do serviço de Nefrologia do HRMS, a médica nefrologista Ana Carolina Yonamine Rodrigues Dias afirma que trata-se mais do que a reforma de um espaço: é a renovação de um propósito. “O setor nasceu para cuidar da vida com dedicação, esperança e amor e, agora renovado, representa também avanço em um serviço público de qualidade. Não é apenas feito de paredes e equipamentos. Ele é feito de histórias, de vidas que cuidamos todos os dias”, destacou.

A equipe do setor conta com 34 pessoas, entre enfermagem, médicos e residentes. Para a chefe de enfermagem da linha nefro urológica do HRMS, enfermeira Andyara Thalissa Forin Paes, o envolvimento da equipe faz a diferença. “A equipe se envolveu e se empenhou com amor para que ficasse bonito, confortável e aconchegante para os pacientes”.

De acordo com a diretora-presidente da Funsau, Marielle Alves Corrêa Esgalha, a reforma garante mais humanização no atendimento. "Essa entrega representa a preocupação do Estado em assegurar condições dignas para pacientes e profissionais, criando um ambiente mais adequado e acolhedor para todos", pontuou.

