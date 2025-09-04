Mato Grosso do Sul marca presença no maior evento esportivo estudantil do país

Entre os dias 10 e 25 de setembro acontecerá o maior evento estudantil multiesportivo do país para estudantes-atletas de 15 a 17 anos, os Jogos da Juventude 2025, em Brasília (DF). Mais de 5 mil jovens atletas de todas as regiões do país disputarão medalhas em 20 modalidades esportivas.

Ao todo, a delegação do Mato Grosso do Sul conta com mais de 215 participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes. Representando 23 municípios do estado.



O evento é organizado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) e a delegação sul-mato-grossense é coordenada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

O propósito principal dos Jogos da Juventude é fomentar a prática esportiva entre os jovens, identificar e desenvolver talentos, promover intercâmbio sociocultural e colaborar com o fortalecimento do Movimento Olímpico no Brasil.

A cerimônia de abertura dos Jogos da Juventude está marcada para acontecer no dia 10 de setembro, às 18 horas no CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil), na capital federal.

A delegação sul-mato-grossense disputará 18 modalidades nos Jogos da Juventude, organizadas em três blocos. O primeiro bloco tem início no dia 9 de setembro, com as modalidades: atletismo, ciclismo, ginástica artística, natação, tiro com arco e tênis de mesa.

O segundo bloco começa em 14 de setembro e reúne as disputas de águas abertas, triathlon, wrestling (luta olímpica), basquetebol, futsal e vôlei de praia. Já o terceiro e último bloco inicia no dia 20 de setembro, com os atletas do badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e voleibol.

Com todas as 27 unidades da Federação confirmadas nas disputas, será uma verdadeira integração nacional em torno do esporte.De acordo com o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez a competição avança a qualidade técnica dos atletas.

“Os Jogos da Juventude não se resumem à disputa por resultados. Eles funcionam como um espaço de formação, onde os atletas podem trocar experiências com atletas de outras regiões e aperfeiçoar as suas habilidades, competindo em alto nível”, frisou.

Para a diretora de Gestão de Políticas de Formação Esportiva da Fundesporte e chefe da delegação em Brasília, Karina Quaini, a experiência é muito proveitosa no nível técnico para os estudantes-atletas.

“Os Jogos da Juventude são uma oportunidade única na trajetória de cada atleta. A presença nessa etapa nacional, é uma experiência muito valiosa na vida deles, porque coloca nossos jovens diante dos maiores talentos do país, eleva o nível técnico, amplia o aprendizado e fortalece a confiança de cada um.”

A competição vai ocupar majoritariamente o Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), que receberá a maior parte do evento, incluindo a sede do comitê organizador, o Centro de Convivência dos atletas, o restaurante, além da disputa de nove modalidades.

Os Jogos da Juventude são reconhecidos como uma das principais portas de entrada para jovens talentos no esporte olímpico brasileiro. Diversos ídolos do esporte brasileiro também já participaram dos Jogos da Juventude no início de suas carreiras.

Os embaixadores confirmados até agora são: Luisa Baptista para o triatlo; Rosângela Santos no atletismo; Bruninho no voleibol; Ketleyn Quadros no judô, Duda Amorim no handebol, Janeth Arcain no basquete, Giullia Penalber no wrestling, Guilherme Toldo na esgrima, Agatha Rippel no vôlei de praia, Luccas Abreu no tiro com arco e Fabiana Silva badminton.

Vale destacar que, nesta edição dos Jogos da Juventude 2025, a modalidade de futsal retorna às competições, oferecendo aos atletas a oportunidade de disputar novamente nesta tradicional modalidade esportiva.

Entrega dos kits para os atletas

Os atletas receberão kits esportivos no dia 8 de setembro (segunda-feira), às 8h30, no MIS (Museu da Imagem e do Som), localizado na Av. Fernando Correa da Costa, 559, Centro - 3º andar.



Texto: Bel Manvailer, Comunicação Setesc

Foto de capa: Grazie Batista/COB