Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

CTFC aprova fiscalização nos Correios por denúncias de irregularidades

A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) aprovou nesta quarta-feira (3) proposta de fiscalização e controle que requer investigação sobre possí...

03/09/2025 21h58
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Flávio Bolsonaro é relator da proposta, que cita denúncias de má gestão e problemas financeiros na estatal - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Flávio Bolsonaro é relator da proposta, que cita denúncias de má gestão e problemas financeiros na estatal - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) aprovou nesta quarta-feira (3) proposta de fiscalização e controle que requer investigação sobre possíveis irregularidades na gestão dos Correios ( PFS 2/2025 ). A proposta, da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), recebeu parecer favorável do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A fiscalização será feita pela comissão com o apoio do Tribunal de Contas da União (TCU).

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) disse que irá encaminhar uma questão de ordem à Presidência do Senado para contestar a aprovação da proposta, argumentando que ela extrapola as competências da comissão e que houve irregularidades na votação conduzida pelo presidente da CTFC, Dr. Hiran (PP-RR).

Denúncias

A proposta tem como base denúncias recentes, divulgadas pela imprensa, de má gestão na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Um dos principais motivos para o pedido de investigação é o déficit acumulado pelos Correios em 2024, estimado em R$ 2,6 bilhões, segundo o balanço oficial. Segundo a justificativa da autora, essas irregularidades colocam em risco a sustentabilidade da estatal e comprometem a confiança da população nas instituições públicas.

Damares relaciona quatro aspectos principais a serem investigados:

  • Irregularidades administrativas e contábeis: ocultação de passivos, suspensão de demonstrações financeiras, dívidas com o Postalis (fundo de previdência dos funcionários dos Correios) e aumento de gastos com patrocínios em meio ao déficit
  • Gestão temerária e aparelhamento institucional: nomeações políticas sem critério técnico, assédio a servidores e desistências de ações judiciais que podem ter causado prejuízos à empresa
  • Riscos operacionais: inadimplência com fornecedores e transportadoras, retenção de repasses ao Postal Saúde (plano de saúde dos funcoinários dos Correios) e transporte irregular de produtos perigosos
  • Fraudes e concorrência desleal: funcionamento de agências paralelas usando a estrutura dos Correios e venda ilegal de etiquetas postais fora do sistema oficial

O plano de execução inclui pedidos formais de documentos a órgãos de controle, depoimentos de servidores e ex-dirigentes e visitas técnicas a unidades dos Correios em diferentes regiões. A senadora argumenta que, além de reforçar a transparência e responsabilizar os agentes, a investigação pode subsidiar outras iniciativas, como uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) e ações de órgãos como o TCU, o Ministério Público Federal e a Controladoria-Geral da União.

Fiscalização e controle

A Proposta de Fiscalização e Controle é um tipo de proposição do Senado que serve para aprofundar o acompanhamento de atos os atos da administração pública, direta e indireta, pelos parlamentares. Ela não precsia passar por votação do Plenário e nem ser promulgada. Uma vez aprovada pela CTFC, o relator já pode solicitar as providências contidas na proposta.

Ao final do processo, o relatório da CTFC deverá ser enviado a diversas autoridades e instituições, incluindo a Mesa Diretora do Senado, o Ministério Público Federal, a Advocacia-Geral da União, o Poder Executivo, a Comissão de Orçamento e o próprio TCU. A comissão também poderá propor mudanças legais com base nas falhas encontradas.

Para Rogério Carvalho, providências requeridas extrapolam tarefa da comissão - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Para Rogério Carvalho, providências requeridas extrapolam tarefa da comissão - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O relator, Eduardo Girão, defendeu a aprovação da proposta - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Prevenção ao suicídio deve ter ações para pessoas mais vulneráveis, aprova CDH
Alessandro Vieira ofereceu relatório favorável à matéria - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Senado pode votar projeto que endurece penas para crimes violentos
O senador Rodrigo Pacheco disse que o conselho terá papel muito importante nos contenciosos relacionados a questões fiscais - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal apresenta estatuto ao Congresso
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
28°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
27°

Sensação

2.47 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 21 minutos Comissão celebra acordo trabalhista e busca consensos ambientais para o setor portuário
Há 21 minutos Aprovado texto-base de projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS; acompanhe
Há 1 hora CTFC aprova fiscalização nos Correios por denúncias de irregularidades
Há 1 hora Prevenção ao suicídio deve ter ações para pessoas mais vulneráveis, aprova CDH
Há 1 hora Querem punir “tentativa da tentativa” de golpe, diz defesa
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 5 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 2 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 5 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 3 dias Itinerância Criativa: Encontro entre a Bruaca e a Madha promove arte, música e cultura imaterial pelo Pantanal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados