Aniversário
Mato Grosso do Sul

MS lança Voucher Qualificação e fortalece emprego e renda, tema de Fórum nesta semana

O Governo de Mato Grosso do Sul realiza nas próximas sexta-feira (5) e sábado (6) o 1º Fórum Estadual de Gestores do Trabalho, Emprego e Renda, eve...

03/09/2025 20h45
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul realiza nas próximas sexta-feira (5) e sábado (6) o 1º Fórum Estadual de Gestores do Trabalho, Emprego e Renda, evento que terá como um dos destaques o lançamento do Voucher Qualificação, iniciativa que representa a ampliação do Programa Estadual de Trabalho, Emprego e Renda – MS Qualifica.

Sob a organização da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), em parceria com a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), o Fórum reunirá gestores, especialistas e autoridades para debater políticas públicas de empregabilidade, inovação tecnológica e estratégias de desenvolvimento do mercado de trabalho.

Com investimento de quase R$ 3 milhões do Fundo Estadual do Trabalho (FET), o Voucher Qualificação realizou a contratação de novas ações de qualificação profissional nos setores do comércio e da indústria, em parceria com o Senac e o Senai. Nesta etapa, serão 88 cursos, atendendo 1.420 pessoas em 27 municípios.

Os eixos de qualificação são: administração & TI, Construção civil, Indústria & manutenção, Elétrica & energia, Agro & florestal, Alimentos e Marcenaria & mobiliário. Dentre as cidades atendidas estão: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Paranaíba, Coxim, Costa Rica, Naviraí, Maracaju, Jardim, Aquidauana, entre outras.

Ms Qualifica

O programa MS Qualifica, que foi lançado em 2023, já beneficiou milhares de pessoas com capacitação para a inserção no mercado de trabalho. E cada curso concluído, cada certificado entregue, é a prova de que Mato Grosso do Sul está caminhando para um futuro em que ninguém fica para trás.

As formações abrangem áreas estratégicas como indústria, comércio, serviços e agronegócio. O programa contribuiu diretamente para que Mato Grosso do Sul alcançasse a menor taxa de desocupação da sua história, com índice de 2,9% no segundo trimestre de 2025, segundo a PNAD Contínua/IBGE – resultado que coloca o Estado na 4ª posição nacional, bem abaixo da média brasileira (5%).

A diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi, destaca que o evento marca um novo ciclo de avanços. “O Fórum é um espaço de diálogo e troca de experiências, mas também um momento para mostrar resultados concretos. O MS Qualifica já transformou a vida de milhares de trabalhadores e agora, com o Voucher Qualificação, vamos ampliar esse impacto, preparando nossa população para os desafios e oportunidades de um mercado em constante evolução”, afirmou.

Programação

O Fórum será realizado no Senac (dia 5) e no Senac Hub Academy (dia 6). A abertura oficial contará com a presença de representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, membros do Sistema “S” e CETER. Entre os destaques da programação estão:

  • Palestra de Jaime Verruck, secretário da Semadesc, sobre políticas públicas para o desenvolvimento sustentável com foco no trabalho e empreendedorismo
    .
  • Palestra de Keneth Correa sobre o uso da Inteligência Artificial como estratégia para recrutamento, seleção e desenvolvimento pessoal
    .
  • Mesa-redonda com representantes do Sistema S (Senac, Senai, Senar e Senat)
    .
  • Apresentação institucional da Funtrab, com as principais ações das diretorias.

O segundo dia do Fórum será exclusivo para servidores que atuam no Sistema Nacional de Emprego (Sine/MTE), com capacitações técnicas e oficinas práticas sobre novos serviços, tecnologias e operacionalização do Sine.

Comunicação Funtrab

