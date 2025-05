Zeca do PT propõe construção de centros esportivos comunitários em assentamentos de Tacuru

Com foco no acesso constitucional ao esporte, lazer e cultura para a população de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zeca do PT propôs a construção de centros esportivos comunitários nos assentamentos Água Viva, Vitória da Fronteira e Santa Renata, localizados em Tacuru (MS).

Se a proposta for aprovada, os centros serão construídos por meio de recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Lula (PAC).

Conforme o deputado, a implementação dos centros contribuirá para a prática de esportes de maneira segura e confortável entre os assentados.

“A indicação tem o objetivo de atender às necessidades de lazer, esporte e cultura das famílias de agricultores, especialmente crianças, jovens e idosos, residentes nos assentamentos rurais do Município de Tacuru”, pontuou Zeca.

Vale destacar que os centros esportivos garantirão àquelas famílias acesso a uma infraestrutura diversificada para a prática esportiva.

“Os moradores destas comunidades poderão praticar esportes de maneira confortável e segura. Além disso, esses espaços contribuirão efetivamente com o fortalecimento de vínculos por meio das áreas de convivência”, justificou o deputado.

Para tanto, Zeca encaminhou a proposta para o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com cópia ao Ministro de Estado do Esporte, André Luiz Carvalho Ribeiro.