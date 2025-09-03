Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resulta na prisão de dois foragidos em Ponta Porã

A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigação Geral (SIG), em ação conjunta com a Polícia Militar, através da Força Tática do 4º Batalhã...

03/09/2025 18h36
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigação Geral (SIG), em ação conjunta com a Polícia Militar, através da Força Tática do 4º Batalhão, prendeu dois foragidos da Justiça em Ponta Porã-MS. As prisões aconteceram nesta terça-feira (02/09).

Durante patrulhamento ostensivo, uma equipe da Força Tática recebeu informações da Polícia Civil sobre uma caminhonete Chevrolet S10 de cor prata, que estaria sendo utilizada por um foragido de Minas Gerais. O veículo foi localizado e abordado na Avenida Brasil, ocupado por dois homens.

Na checagem, um deles foi identificado como M.R.S., de 30 anos, procurado pela Justiça Federal de Ponta Porã por tráfico de drogas. O outro indivíduo tentou se passar por outra pessoa, mas, após consultas nos sistemas policiais, foi identificado como sendo R.S.S., de 43 anos, contra o qual havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Monte Azul/MG.

Os dois presos foram conduzidos à unidade policial e permanecem à disposição do Poder Judiciário.

