Polícia Militar atua em ocorrência de violência doméstica em Corumbá.

Na madrugada desta quarta-feira (03), aPolícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS)atendeu a uma ocorrência deviolência domésticaem uma residência localizada no bairro Popular Nova, em Corumbá.

De acordo com o registro policial, a vítima acionou a equipe após sofrerameaçase ser perseguida pelo autor, que teria chegado em casa alterado, sob efeito deálcool e drogas. Temendo por sua integridade, a vítima buscou ajuda junto a vizinhos.

A equipe de Rádio Patrulha realizou o atendimento imediato, localizou o suspeito e conduziu ambas as partes àDelegacia de Polícia de Corumbá, para as devidas providências legais.

Com esta ação, aPolícia Militar reforça seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica, atuando de forma rápida para proteger as vítimas e garantir a segurança da comunidade. Casos como este demonstram a importância do trabalho conjunto entre a população, que realiza a denúncia, e as forças de segurança, que prestam atendimento célere e eficaz.