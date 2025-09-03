Com rachaduras e infiltrações, Lia Nogueira solicita reforma de escola em Pedro Gomes

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) solicitou ao governador Eduardo Riedel (PP), por intermédio do secretário de Educação Hélio Daher, a destinação de recursos para a reforma completa da Escola Estadual Professora Cleuza Teodoro, em Pedro Gomes.

Segundo a parlamentar, a escola se encontra em condições precárias de infraestrutura, com rachaduras nas paredes, infiltrações nos tetos e sinais de deterioração acumulados após mais de duas décadas sem receber uma reforma estrutural significativa. Embora a unidade tenha passado por obras em 2010, quando foram construídos os laboratórios, a realidade atual é outra. Hoje a escola funciona em tempo integral e precisa de refeitório, cozinha maior para preparo das refeições, banheiros em melhores condições e uma quadra adequada às necessidades dos estudantes.

Lia Nogueira ressaltou que a comunidade escolar pede melhorias há anos sem ser atendida. “A reforma não é luxo, é uma necessidade urgente para garantir segurança e dignidade a estudantes e profissionais. A escola precisa de uma estrutura que acompanhe a realidade do tempo integral e ofereça condições adequadas de aprendizado”, declarou a deputada.

A unidade atende atualmente 229 alunos, sendo 68 no ensino parcial e 161 em período integral.