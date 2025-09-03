Whats

Aniversário
PM - MS

Início das aulas do PROERD marca segundo semestre letivo em Corumbá

Nesta terça-feira (02), tiveram início as aulas do segundo semestre de 2025 do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD)...

03/09/2025 14h08
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Nesta terça-feira (02), tiveram início as aulas do segundo semestre de 2025 do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), em Corumbá. A ação contará com a participação de cerca de 250 estudantes do 5º ano, distribuídos em três escolas da rede municipal: Escola Municipal Fernando de Barros, Escola Municipal Ângela Maria Peres e Escola Municipal Cyriaco Félix de Toledo.

O programa será desenvolvido ao longo do semestre por meio de 10 lições, que seguem até novembro. Ao final, os alunos participarão da formatura do PROERD, prevista para o fim do mês, celebrando o aprendizado adquirido.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), em parceria com a Rede Municipal de Ensino, reforça seu compromisso com a prevenção às drogas e à violência, promovendo valores de cidadania, respeito e escolhas saudáveis para crianças e adolescentes.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
