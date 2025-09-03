Whats

Aniversário
PM - MS

Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas e apreende arma de fogo em Paranaíba

Na tarde desta terça-feira (02/09), uma equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba, unidade pertencente ao Comando de Po...

03/09/2025 14h08
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na tarde desta terça-feira (02/09), uma equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba, unidade pertencente ao Comando de Policiamento de Área 2 (CPA-2),prendeu um homem portráfico de drogas, além de registrarem os crimes deresistênciaedesobediência.

A ação ocorreu após denúncias anônimas e informações levantadas durante o policiamento, que apontavam a venda de drogas em frente a um imóvel na região do Jardim das Paineiras. Durante o monitoramento, os policiais flagraram a transação de entorpecentes entre o suspeito e um motociclista. Ao perceberem a presença da equipe, ambos tentaram fugir, mas foram alcançados.

O autor principal resistiu à abordagem, entrando em luta corporal com os militares, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Na busca pessoal, foram encontradas porções decrackjá embaladas para comercialização. Próximo ao portão da residência, os policiais também visualizaram umaarma de fogo calibre .380, municiada, além de mais entorpecentes.

Diante da situação de flagrante, foi realizada busca no interior do imóvel, onde foram apreendidas:

  • 103 porções de crack(aprox. 102 g);

  • 1 embalagem de crack(aprox. 190 g) localizada em veículo do suspeito;

  • 1 embalagem de cocaína(aprox. 71 g);

  • 25 porções de cocaína prontas para venda(aprox. 21 g);

  • 1 pistola calibre .380, carregador e 30 munições de diversos fabricantes;

  • 1 arma de pressão e várias caixas de chumbo;

  • 2 balanças de precisão;

  • 3 aparelhos celulares;

  • R$ 2.708,00 em dinheiro.

O motociclista flagrado comprando entorpecente também foi abordado e encontrado em sua posse uma porção de crack.

Todo o material, juntamente com os conduzidos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reforça que segue atuando de forma firme no enfrentamento ao tráfico de drogas, retirando armas e entorpecentes de circulação e garantindo maior segurança para a população de Paranaíba e região.

Veja as imagens!

