Aniversário
PM - MS

Polícia Militar recupera televisão furtada e prende envolvidos em Paranaíba

Na tarde desta terça-feira (02/09), por volta das 16h, uma equipe daRadiopatrulha do 13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba, unidade pertence...

03/09/2025 13h02
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na tarde desta terça-feira (02/09), por volta das 16h, uma equipe daRadiopatrulha do 13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba, unidade pertencente ao Comando de Policiamento de Área 2 (CPA-2),realizou a prisão de dois homens pelos crimes defurtoereceptação.

A ação teve início durante patrulhamento ostensivo e preventivo, quando os policiais visualizaram uma motocicleta estacionada em frente a uma residência, com características idênticas às utilizadas em um furto ocorrido no dia 31/08. Na ocasião, um indivíduo havia arrombado a porta de uma casa no bairro Jardim Ipiranga e levado uma televisão de 43 polegadas, fato registrado por câmeras de segurança.

Diante da coincidência, a equipe realizou a abordagem ao suspeito que estava no local, o qual acabou confessando o crime e confirmouser a pessoa que aparecia nas filmagens. Ele ainda apresentou aos policiais as roupas utilizadas no dia do furto, corroborando a autoria. Durante entrevista, relatou que havia trocado a televisão furtada por um computador, deixando o aparelho na residência de um familiar.

Com base nessas informações, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, onde encontraram o televisor subtraído. O responsável pelo imóvel também confirmou ter recebido o bem, caracterizando o crime de receptação.

Além da televisão recuperada, amotocicleta utilizada no furto também foi apreendida e entregue na Delegacia de Polícia Civil, para os devidos procedimentos legais.

Diante dos fatos, os dois envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia, juntamente com os objetos apreendidos, para as providências cabíveis.

A atuação rápida e eficiente da Polícia Militar possibilitou não apenas aidentificação e prisão do autor do furto, mas também arecuperação do bem subtraído, a apreensão do veículo usado no crime e a responsabilização do receptador, demonstrando o compromisso da instituição em proteger a sociedade, combater a criminalidade e devolver à vítima o que lhe foi retirado.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio doCPA-2 e do 13º BPM, segue atuando de forma firme e integrada, garantindo mais segurança à população de Paranaíba e região.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM –
