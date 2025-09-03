Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Lei: Portadores de fibromialgia são reconhecidos como pessoas com deficiência em MS

A partir desta quarta-feira (3), os portadores de fibromialgia sejam reconhecidos como pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Mato Grosso d...

03/09/2025 11h57
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Nova lei é de autoria do deputado Lucas de Lima
Nova lei é de autoria do deputado Lucas de Lima

A partir desta quarta-feira (3), os portadores de fibromialgia sejam reconhecidos como pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, por força da Lei Estadual 6.468 de 2025. A autoria é do deputado Lucas de Lima (Sem partido), que propôs a medida para que as pessoas diagnosticadas se enquadrem nos requisitos estabelecidos na Lei Federal 13.146 de 2015 , que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ( LBI ).

“É importante frisar que quando apresentei o projeto, conversei com vários deputados. A vitória dessa Casa de Leis que teve a sensibilidade de dar direitos a quem não tem direito. Só quem sente essa dor sabe o quanto é intensa”, explicou o deputado Lucas de Lima.

De acordo com a publicação no Diário Oficial de hoje , considera-se pessoa com deficiência, aquela que tem “impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, desde que observado o disposto no § 1º do art. 2º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada, crônica que dura mais que três meses, mas que não apresenta evidência de inflamação nos locais de dor. Ela é acompanhada de sintomas típicos, como sono não reparador e cansaço. Pode haver também distúrbios do humor como ansiedade e depressão, e muitos pacientes queixam-se de alterações da concentração e de memória. Saiba mais sobre o diagnóstico e tratamento aqui .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul MS lança Voucher Qualificação e fortalece emprego e renda, tema de Fórum nesta semana
Deputados integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ainda aprovaram outras 8 matérias CCJR aprova projeto de lei que destina receita de multas ao programa CNH MS Social
© Bruno Spada/Câmara dos Deputados Alvo de investigação, governador do Tocantins é afastado do cargo
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
28°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
27°

Sensação

2.47 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 30 minutos Comissão celebra acordo trabalhista e busca consensos ambientais para o setor portuário
Há 30 minutos Aprovado texto-base de projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS; acompanhe
Há 2 horas CTFC aprova fiscalização nos Correios por denúncias de irregularidades
Há 2 horas Prevenção ao suicídio deve ter ações para pessoas mais vulneráveis, aprova CDH
Há 2 horas Querem punir “tentativa da tentativa” de golpe, diz defesa
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 5 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 2 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 5 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 3 dias Itinerância Criativa: Encontro entre a Bruaca e a Madha promove arte, música e cultura imaterial pelo Pantanal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados