Polícia Civil - MS

Policiais civis resgatam mulher vítima de violência doméstica gravemente violentada e submetida à cárcere privado no pantanal de Coxim

Nesta terça-feira (2), a Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim foi acionada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Gran...

03/09/2025 11h57
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nesta terça-feira (2), a Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim foi acionada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande (DEAM) logo após registro de ocorrência realizado naquela Unidade.

No caso, a comunicante informou que a mãe foi até uma fazenda no pantanal de Coxim encontrar o companheiro no dia 29 de agosto, e, desde então, não conseguia mais contato, até que conseguiu contato através de vídeo-chamada de um número desconhecido.

Durante a ligação, a filha conseguiu ver que a mãe estava seriamente machucada e com muito medo, além de coagida e mantida em cárcere pelo autor, pedindo socorro para que fosse logo resgatada.

Com o direcionamento da ocorrência, a equipe policial deslocou imediatamente até a região dos fatos, conseguindo capturar o autor, de 46 anos, e conduzir a vítima em segurança para a Unidade de Polícia, onde foram adotados os cuidados iniciais e solicitadas medidas protetivas de urgência.

O procedimento está sendo lavrado pela autoridade policial, devendo o autuado responder pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria, cárcere privado e estupro. Em razão da gravidade dos fatos, a prisão preventiva será devidamente representada ao Poder Judiciário.

