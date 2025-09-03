Zeca solicita esforços para o não fechamento de unidade do Senai em Corumbá

Durante sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa terça-feira (1), o deputado estadual Zeca do PT solicitou esforços necessários para o não fechamento da unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) localizada no município de Corumbá-MS.

Conforme o deputado e ex-governador Zeca, o fechamento da unidade representaria um regresso educacional no município, uma vez que desempenha um importante papel na formação profissional e técnica de centenas de corumbaenses.

"É de extrema importância a continuidade dos serviços de educação e qualificação prestados pelo Senai em Corumbá, garantindo que aquela importante região do Estado de Mato Grosso do Sul não sofra com retrocessos no desenvolvimento educacional e profissional da população local", justificou o parlamentar.

Para tanto, Zeca do PT encaminhou a solicitação ao Presidente Nacional do Senai e da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Antonio Ricardo Alvarez Alban.