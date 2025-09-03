Durante cumprimento de mandado, policiais civis encontram armas em propriedade rural de São Gabriel do Oeste

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na tarde desta terça-feira (2), a Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste, cumpriu mandado de busca e apreensão domiciliar em propriedade rural do município. A ação foi realizada com base em determinação judicial, após representação pela autoridade policial, tendo em vista a ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulher, com a informação de que o suspeito possuía armas e munições no local dos fatos.

Durante a diligência, foram encontradas e apreendidas duas armas de fogo: uma espingarda calibre .22, com uma munição na câmara, e um revólver calibre .22 Magnum, com oito munições no tambor. Também foram apreendidos dois coldres de couro.

O investigado F.R.C., 59 anos, confessou espontaneamente ser o proprietário dos objetos. Diante da posse irregular das armas e munições, o homem foi preso em flagrante pelo crime previsto no Artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste, onde o Auto de Prisão em Flagrante foi devidamente lavrado.