Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Política

Julgamento de Bolsonaro adia filiação de Reinaldo Azambuja ao PL

A nova data escolhida para a cerimônia é 21 de setembro de 2025

03/09/2025 10h11
Por: Gabriela Rufino
Gov MS
Gov MS

O Partido Liberal (PL) anunciou o adiamento do ato de filiação do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, em razão do julgamento do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (2), por meio de nota oficial assinada pelo presidente estadual do partido, Tenente Portela. O documento cita um ofício nacional, assinado por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que determinou a mudança.

A nova data escolhida para a cerimônia é 21 de setembro de 2025, em Campo Grande. O partido informou que a confirmação do local e do horário será feita em breve.

O evento é aguardado como um movimento estratégico para fortalecer o PL em Mato Grosso do Sul, já que a chegada de Azambuja e de outras lideranças políticas deve ampliar o peso da legenda nas articulações regionais e nacionais.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO CPMI ouve advogado que investiga fraude das mensalidades associativas
Divulgação Vereadora Ana Portela homenageia magistrados que contribuem com a Justiça e a cidadania em Campo Grande
© Valter Campanato/Agência Brasil Nova tecnologia vai mudar forma como brasileiros assistem televisão
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
28°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
27°

Sensação

2.47 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 29 minutos Comissão celebra acordo trabalhista e busca consensos ambientais para o setor portuário
Há 29 minutos Aprovado texto-base de projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS; acompanhe
Há 2 horas CTFC aprova fiscalização nos Correios por denúncias de irregularidades
Há 2 horas Prevenção ao suicídio deve ter ações para pessoas mais vulneráveis, aprova CDH
Há 2 horas Querem punir “tentativa da tentativa” de golpe, diz defesa
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 5 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 2 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 5 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 3 dias Itinerância Criativa: Encontro entre a Bruaca e a Madha promove arte, música e cultura imaterial pelo Pantanal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados