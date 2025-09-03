Julgamento de Bolsonaro adia filiação de Reinaldo Azambuja ao PL

O Partido Liberal (PL) anunciou o adiamento do ato de filiação do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, em razão do julgamento do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (2), por meio de nota oficial assinada pelo presidente estadual do partido, Tenente Portela. O documento cita um ofício nacional, assinado por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que determinou a mudança.

A nova data escolhida para a cerimônia é 21 de setembro de 2025, em Campo Grande. O partido informou que a confirmação do local e do horário será feita em breve.

O evento é aguardado como um movimento estratégico para fortalecer o PL em Mato Grosso do Sul, já que a chegada de Azambuja e de outras lideranças políticas deve ampliar o peso da legenda nas articulações regionais e nacionais.