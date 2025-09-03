Zeca propõe placa de sinalização para entrada de comunidade terapêutica em Batayporã

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa terça-feira (1), o deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação solicitando a instalação de uma placa de sinalização na entrada para a instituição Esquadrão da Vida, localizada no Km 06 da rodovia MS-134, em Batayporã-MS.

O pedido tem como base solicitação enviada pela própria instituição, que presta serviços de apoio às políticas públicas de atenção e suporte a pessoas com dependência química como drogas e álcool.

Segundo Zeca do PT, o objetivo da indicação é facilitar o acesso às instalações da instituição, que além de sul-mato-grossenses, atende também famílias de estados vizinhos.

"Em seu pedido, a direção do Esquadrão da Vida relatou a necessidade de indicação da entrada da instituição, em razão do alto fluxo de famílias atendidas, não apenas do município de Batayporã e dos diversos municípios daquela região de Mato Grosso do Sul, mas também famílias dos estados de São Paulo e Paraná. Essas pessoas encontram muitas vezes dificuldades em encontrar as instalações da comunidade pela falta de indicação devida do local", justificou o parlamentar.

Zeca encaminhou o pedido ao Governador do Estado, Eduardo Corrêa Riedel, ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao Diretor-Presidente da Agesul, Mauro Azambuja Rondon Flores.