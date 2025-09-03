Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

MS oferece 1.250 bolsas de estudo para alunos e professores com pesquisas no Ensino Médio

Com foco no fomento à ciência, tecnologia e inovação, 1.250 bolsas de estudo são oferecidas em Mato Grosso do sul para estudantes e professores do ...

03/09/2025 08h42
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Com foco no fomento à ciência, tecnologia e inovação, 1.250 bolsas de estudo são oferecidas em Mato Grosso do sul para estudantes e professores do Ensino Médio ou Técnico Integrado que estejam vinculados a escolas públicas estaduais ou federais sul-mato-grossenses. As bolsas fazem parte do Pictec (Programa de Iniciação Científica e Tecnológica), iniciativa da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia).

Ligada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a Fundect prorrogou para até 26 de setembro o prazo de inscrições no Pictec, que está em sua quinta edição. O programa começou em 2021 e já beneficiou mais de 2,4 mil estudantes e professores em 500 projetos de pesquisa em todas as regiões do Estado.

Nesta edição, o investimento previsto é de R$ 7,2 milhões, com a oferta 1 mil bolsas de R$ 400 para estudantes e 250 bolsas de R$ 800 para professores-orientadores. Os recursos são pagos aos participantes por 12 meses. Entre os objetivos do programa estão o fortalecimento da ciência, a aproximação do conhecimento científico à educação básica, além de possibilitar que estudantes possam despertar vocações.

Submissão

Podem se inscrever no projeto os professores da Rede Estadual de Ensino, do Colégio Militar e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Eles devem submeter propostas no sistema SigFundect, nas áreas de Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia, Cidades Inteligentes, Energias Renováveis, Biodiversidade, Saúde Animal, Saúde Humana e Tecnologias Sociais e Assistivas.

A submissão das propostas deve ser feita exclusivamente pelos professores, até às 17h do dia 26 de setembro de 2025. As principais exigências do edital são:

  • Vínculo institucional à rede pública de ensino;

  • Projeto inédito: a proposta de pesquisa deve ser original e inserida em uma das áreas temáticas previstas no edital;

  • Documentação completa, conforme o edital;

O edital completo da seleção está disponível no site  www.fundect.ms.gov.br .

Após a aprovação do projeto, o professor poderá indicar até quatro alunos bolsistas, devidamente matriculados em cursos de Ensino Médio ou Técnico Integrado da instituição. O resultado final está previsto para dezembro e as bolsas terão vigência de abril de 2026 a março de 2027.

Comunicação Fundect

