Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Política

Vereadora Ana Portela homenageia magistrados que contribuem com a Justiça e a cidadania em Campo Grande

A vereadora Ana Portela indicou três magistrados para receberem a reconhecida honraria do município, em agradecimento à contribuição com a Justiça

27/08/2025 08h17
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

Em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, a Câmara Municipal promoveu, nesta quinta-feira (21), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo – Palácio Popular da Cultura, no Parque dos Poderes, a Sessão Solene de outorga do Título de Cidadão Campo-Grandense, Título de Cidadão Benemérito e Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira”, evento tradicional do calendário da Casa.

A vereadora Ana Portela indicou três magistrados para receberem a reconhecida honraria do município, em agradecimento à contribuição com a Justiça, a cidadania e o fortalecimento da democracia em Mato Grosso do Sul. Foram homenageados:

Mário José Esbalqueiro Júnior, presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (AMAMSUL), que tem atuado em prol do fortalecimento institucional e da valorização da magistratura no Estado.

Eduardo Eugênio Siravegna Júnior, juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de MS, cuja atuação tem contribuído para modernizar processos e aprimorar a prestação jurisdicional.

Thiago Nagasawa Tanaka, juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de MS, reconhecido pelo trabalho técnico e pela dedicação em projetos de inovação e eficiência no Judiciário sul-mato-grossense.

“É uma honra poder prestar este reconhecimento a magistrados que dedicam suas vidas a garantir o acesso à Justiça, o equilíbrio social e o fortalecimento da cidadania. A história de Campo Grande também é marcada por aqueles que constroem, com coragem e compromisso, instituições mais sólidas e justas. Ao homenageá-los, também valorizamos a democracia e incentivamos que mais pessoas sigam esse exemplo de dedicação pública”, destacou a vereadora.

Assessoria de Imprensa da Vereadora

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Gov MS Julgamento de Bolsonaro adia filiação de Reinaldo Azambuja ao PL
© Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO CPMI ouve advogado que investiga fraude das mensalidades associativas
© Valter Campanato/Agência Brasil Nova tecnologia vai mudar forma como brasileiros assistem televisão
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
28°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
27°

Sensação

2.47 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 28 minutos Comissão celebra acordo trabalhista e busca consensos ambientais para o setor portuário
Há 28 minutos Aprovado texto-base de projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS; acompanhe
Há 2 horas CTFC aprova fiscalização nos Correios por denúncias de irregularidades
Há 2 horas Prevenção ao suicídio deve ter ações para pessoas mais vulneráveis, aprova CDH
Há 2 horas Querem punir “tentativa da tentativa” de golpe, diz defesa
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 5 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 2 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 5 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 3 dias Itinerância Criativa: Encontro entre a Bruaca e a Madha promove arte, música e cultura imaterial pelo Pantanal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados