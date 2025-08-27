Vereadora Ana Portela homenageia magistrados que contribuem com a Justiça e a cidadania em Campo Grande

Em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, a Câmara Municipal promoveu, nesta quinta-feira (21), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo – Palácio Popular da Cultura, no Parque dos Poderes, a Sessão Solene de outorga do Título de Cidadão Campo-Grandense, Título de Cidadão Benemérito e Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira”, evento tradicional do calendário da Casa.

A vereadora Ana Portela indicou três magistrados para receberem a reconhecida honraria do município, em agradecimento à contribuição com a Justiça, a cidadania e o fortalecimento da democracia em Mato Grosso do Sul. Foram homenageados:

Mário José Esbalqueiro Júnior, presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (AMAMSUL), que tem atuado em prol do fortalecimento institucional e da valorização da magistratura no Estado.

Eduardo Eugênio Siravegna Júnior, juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de MS, cuja atuação tem contribuído para modernizar processos e aprimorar a prestação jurisdicional.

Thiago Nagasawa Tanaka, juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de MS, reconhecido pelo trabalho técnico e pela dedicação em projetos de inovação e eficiência no Judiciário sul-mato-grossense.

“É uma honra poder prestar este reconhecimento a magistrados que dedicam suas vidas a garantir o acesso à Justiça, o equilíbrio social e o fortalecimento da cidadania. A história de Campo Grande também é marcada por aqueles que constroem, com coragem e compromisso, instituições mais sólidas e justas. Ao homenageá-los, também valorizamos a democracia e incentivamos que mais pessoas sigam esse exemplo de dedicação pública”, destacou a vereadora.

Assessoria de Imprensa da Vereadora