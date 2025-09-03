Agência Digital do Shopping Norte Sul terá novo horário de atendimento a partir de 5 de setembro

A partir desta sexta-feira, 5 de setembro, a Agência Digital do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), localizada nas dependências do Shopping Norte Sul Plaza, passará a funcionar em novo horário, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

A mudança busca otimizar o atendimento, alinhando o horário da unidade à maior demanda do público, que foi identificada em um levantamento recente da Agência Regional de Trânsito de Campo Grande (ARTCG).

A Agência Digital, pioneira no Brasil em seu conceito de autoatendimento, conta com quatro totens que oferecem a mesma gama de serviços disponíveis no portal Meu Detran, entre eles a emissão de guias de licenciamento e multas, a consulta de débitos, a renovação e a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), atualização de endereço, emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e a emissão da certidão de prontuário da CNH.

Apesar da natureza digital da agência, um servidor continua disponível no local para orientar e auxiliar os usuários com dificuldades ou para agendar atendimento presencial, caso necessário. A iniciativa reforça o compromisso do Detran-MS em modernizar seus serviços, garantir uma experiência cada vez mais eficiente e acessível para o cidadão, sem deixar ninguém para trás.

Com foco na inovação e na experiência do usuário, o Detran-MS tem investido na digitalização de seus serviços, oferecendo ferramentas como o Portal Meu Detran, a atendente virtual Glória e o aplicativo Meu Detran MS, para que os cidadãos possam resolver suas pendências de forma prática e segura, sem sair de casa.

A Agência Digital do Detran está instalada ao lado do Fort Atacadista no Shopping Norte Sul Plaza que fica Avenida Presidente Ernesto Geisel, no Jardim Jóquei Club em Campo Grande.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Foto: Detran-MS