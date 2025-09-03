Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Agência Digital do Shopping Norte Sul terá novo horário de atendimento a partir de 5 de setembro

A partir desta sexta-feira, 5 de setembro, a Agência Digital do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), localizada nas...

03/09/2025 07h35
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A partir desta sexta-feira, 5 de setembro, a Agência Digital do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), localizada nas dependências do Shopping Norte Sul Plaza, passará a funcionar em novo horário, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. 

A mudança busca otimizar o atendimento, alinhando o horário da unidade à maior demanda do público, que foi identificada em um levantamento recente da Agência Regional de Trânsito de Campo Grande (ARTCG). 

A Agência Digital, pioneira no Brasil em seu conceito de autoatendimento, conta com quatro totens que oferecem a mesma gama de serviços disponíveis no portal Meu Detran, entre eles a emissão de guias de licenciamento e multas, a consulta de débitos, a renovação e a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), atualização de endereço, emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e a emissão da certidão de prontuário da CNH. 

Apesar da natureza digital da agência, um servidor continua disponível no local para orientar e auxiliar os usuários com dificuldades ou para agendar atendimento presencial, caso necessário. A iniciativa reforça o compromisso do Detran-MS em modernizar seus serviços, garantir uma experiência cada vez mais eficiente e acessível para o cidadão, sem deixar ninguém para trás. 

Com foco na inovação e na experiência do usuário, o Detran-MS tem investido na digitalização de seus serviços, oferecendo ferramentas como o Portal Meu Detran, a atendente virtual Glória e o aplicativo Meu Detran MS, para que os cidadãos possam resolver suas pendências de forma prática e segura, sem sair de casa.

A Agência Digital do Detran está instalada ao lado do Fort Atacadista no Shopping Norte Sul Plaza que fica Avenida Presidente Ernesto Geisel, no Jardim Jóquei Club em Campo Grande.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS
Foto: Detran-MS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul MS lança Voucher Qualificação e fortalece emprego e renda, tema de Fórum nesta semana
Deputados integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ainda aprovaram outras 8 matérias CCJR aprova projeto de lei que destina receita de multas ao programa CNH MS Social
© Bruno Spada/Câmara dos Deputados Alvo de investigação, governador do Tocantins é afastado do cargo
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
28°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
27°

Sensação

2.47 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 28 minutos Comissão celebra acordo trabalhista e busca consensos ambientais para o setor portuário
Há 28 minutos Aprovado texto-base de projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS; acompanhe
Há 2 horas CTFC aprova fiscalização nos Correios por denúncias de irregularidades
Há 2 horas Prevenção ao suicídio deve ter ações para pessoas mais vulneráveis, aprova CDH
Há 2 horas Querem punir “tentativa da tentativa” de golpe, diz defesa
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 5 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 2 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 5 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 3 dias Itinerância Criativa: Encontro entre a Bruaca e a Madha promove arte, música e cultura imaterial pelo Pantanal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados