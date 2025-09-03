Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Aquidauana sediará a 2ª etapa regional dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul 2025

A cidade de Aquidauana será palco da segunda etapa regional dos JAMS (Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul) entre os dias 5 e 7 de setembro. A cerim...

03/09/2025 07h35
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A cidade de Aquidauana será palco da segunda etapa regional dos JAMS (Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul) entre os dias 5 e 7 de setembro. A cerimônia oficial de abertura está marcada para o dia 5, às 18h, no Ginásio Poliesportivo José Campelo, em Aquidauana.

A competição reunirá cerca de 324 atletas, representando os municípios de Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Corumbá e Jardim, nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

Realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o evento ganhou um novo formato em 2025. Pela primeira vez, os JAMS contam com seis fases regionais antes da etapa final, ampliando o calendário e garantindo maior participação de equipes da categoria adulta.

Antes, os jogos eram disputados em uma única fase, com número reduzido de vagas, o que limitava o acesso de diversos municípios. Agora, com a regionalização, cada etapa classifica seus campeões para a fase final, tornando o torneio mais democrático e representativo.

De acordo com o diretor-geral dos JAMS, Leandro Ferreira da Fonseca, também diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, a mudança fortalece a integração regional. “O novo formato aproxima os municípios e estimula uma rivalidade saudável. Em 2023, cada modalidade teve apenas oito equipes, o que deixou muitas cidades de fora. Agora, os campeões regionais garantem vaga na grande final”, destacou.

A fase decisiva dos JAMS 2025 contará com os campeões de cada regional, além da cidade-sede e de uma equipe representante de Campo Grande. As próximas etapas regionais serão realizadas em Paranaíba, Maracaju, Coxim e Naviraí. No total, 43 municípios estão inscritos nas disputas deste ano.

O boletim oficial da competição traz a programação completa, tabelas e resultados.

Boletim 1  - JAMS Aquidauana

A primeira etapa dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul, foi realizada em Ponta Porã entre os dias 15 e 17 de agosto nas modalidades de basquetebol, handebol, futsal e voleibol nas categorias masculino e feminino.

Classificados 

Basquetebol feminino - Ponta Porã

Basquetebol masculino -  Ponta Porã

Handebol feminino -  Ponta Porã

Handebol masculino -  Ponta Porã

Futsal feminino - Antônio João

Futsal masculino - Aral Moreira

Voleibol feminino - Ponta Porã

Voleibol masculino - Aral Moreira


Bel Manvailer, Comunicação Setesc
Foto de capa: Apoliana Sanches/ Arquivo Fundesporte

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Divulgação Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
Divulgação Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Fundesporte promove 1º Treinamento Intensivo Paralímpico para atletas escolares
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
28°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
27°

Sensação

2.47 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 28 minutos Comissão celebra acordo trabalhista e busca consensos ambientais para o setor portuário
Há 28 minutos Aprovado texto-base de projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS; acompanhe
Há 2 horas CTFC aprova fiscalização nos Correios por denúncias de irregularidades
Há 2 horas Prevenção ao suicídio deve ter ações para pessoas mais vulneráveis, aprova CDH
Há 2 horas Querem punir “tentativa da tentativa” de golpe, diz defesa
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 5 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 2 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 5 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 3 dias Itinerância Criativa: Encontro entre a Bruaca e a Madha promove arte, música e cultura imaterial pelo Pantanal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados