Campo Grande se prepara para uma grande festa no 7 de Setembro

Campo Grande vai ficar em festa neste domingo (7) com o grande desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. A programação começa às 8h45, ao longo da Rua 13 de Maio, e promete encher de cores, música e emoção o coração da cidade. Este ano, o desfilecívico-militarcontará com a presença de 18 instituições, entre escolas, Forças Armadas e forças de segurança pública.

A solenidade terá também um momento especial: os estudantes Maria Eduarda dos Santos (EE Cívico-Militar Marçal de Souza Tupã), Danilo Esteban Mas Lopes (EE Cívico-Militar Alberto Elpídio Ferreira Dias) e Talys Matteus Correa Meurer (Colégio Militar de Campo Grande) participarão do acendimento da Pira da Pátria, ao lado de integrantes de instituições de defesa e segurança. A chama simboliza o patriotismo e o espírito de união nacional.

Para curtir de perto a festa, os organizadores recomendam que o público chegue cedo para garantir um bom lugar. Vale apostar em roupas leves, bonés, protetor solar e levar a sua garrafinha de água para enfrentar o calor. Para ajudar, três pontos de bebedouro estarão disponíveis ao longo da Rua 13 de Maio: na esquina com a Dom Aquino, no cruzamento com a Barão do Rio Branco e no trecho entre a Afonso Pena e a 15 de Novembro.

O trânsito no Centro terá mudanças, então é bom se programar. As primeiras interdições começam já no sábado (6), às 15h, para montagem da estrutura. No domingo, a partir das 5h, os bloqueios se estendem por vias como a Rua 14 de Julho, Rua 13 de Maio, Avenida Fernando Corrêa e Rua Rui Barbosa. AAgetransugere que os motoristas usem rotas alternativas, como a Rua Eça de Queiroz, Avenida Ernesto Geisel e Avenida Fernando Corrêa da Costa.

A festa também pede cuidados. O público deve evitar levar objetos cortantes ou embalagens de vidro e manter atenção redobrada com as crianças, que precisam estar sempre acompanhadas.

O uso de drones para a captação de imagens só será permitido aos organizadores e profissionais de imprensa cadastrados junto aos órgãos de segurança, em locais previamente definidos. Os operadores devem estar atentos a não sobrevoar pessoas não anuentes, respeitando as distâncias mínimas de edificações, áreas povoadas e aglomerações, além do cumprimento de todas as normas de segurança aplicáveis.

Para garantir a tranquilidade de todos, a solenidade contará com pontos de atendimento de emergência espalhados pelo trajeto. Três viaturas do Corpo de Bombeiros estarão disponíveis na Rua 14 de Julho, com a Afonso Pena e a Rua 7 de Setembro, e em frente ao palanque oficial. A população também pode acionar o atendimento de emergência pelo telefone 193.

Além disso, foram instalados 30 banheiros químicos na Rua 13 de Maio e em vias adjacentes: ruas 15 de Novembro, Barão do Rio Branco, Marechal Rondon, Dom Aquino, Maracaju, Antônio Maria Coelho; avenidas Afonso Pena e Mato Grosso; e na Rua 14 de Julho, com Dr. Temístocles, General Melo e travessas Coronel Edgard Gomes e Bocage.

É hora de celebrar juntos o 7 de Setembro, com alegria, civismo e espírito de união. Traga sua família, convide os amigos e venha vibrar com esse momento tão importante para o Brasil!

Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende