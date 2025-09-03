Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Live anuncia as 30 escolas finalistas do Prêmio MS Alfabetiza 2025 nesta quarta-feira

Transmissão contará com a presença do secretário Hélio Daher e da presidente da Undime-MS, Silvia Freire, e será uma prévia da solenidade marcada p...

03/09/2025 07h35
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Transmissão contará com a presença do secretário Hélio Daher e da presidente da Undime-MS, Silvia Freire, e será uma prévia da solenidade marcada para 15 de setembro

Na próxima quarta-feira (3), às 9h, será realizada a live de anúncio das 30 unidades escolares finalistas do Prêmio MS Alfabetiza 2025. A transmissão acontece diretamente do auditório da Fundação Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de MS (Fertel).

O evento online reunirá quatro participantes, sendo um apresentador e três convidados. Entre eles estarão o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, e a presidente da Undime-MS e secretária municipal de Educação de Itaquiraí, Silvia Freire.

A live será uma prévia da grande solenidade que acontece no dia 15 de setembro, às 8h, no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com a presença do governador Eduardo Riedel, ocasião em que serão reconhecidas as escolas com os melhores resultados no último ciclo do programa.

O MS Alfabetiza, implementado em 2023, tem como objetivo garantir que os estudantes das redes públicas do Estado alcancem as competências de leitura e escrita compatíveis com sua idade e nível de escolarização. A iniciativa premia anualmente 30 escolas públicas como 'Escolas Destaque', pelas melhores performances, e concede apoio financeiro a outras 30, denominadas “Escolas Apoiadas”, que apresentaram os menores índices de aprendizagem e necessitam de suporte adicional.

Nesta quarta-feira, portanto, serão revelados os nomes das escolas que disputarão o reconhecimento de Escola Destaque na edição 2025 do prêmio.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED
Foto: Bruno Rezende/Secom

