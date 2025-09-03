Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Procon de Mato Grosso do Sul intensifica ações de educação e informação de fornecedores

O Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direito Humanos), intensificou no mês d...

03/09/2025 06h26
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direito Humanos), intensificou no mês de agosto as ações destinadas a educação e informação de fornecedores, quanto as normas de proteção e defesa dos consumidores.

Mais de 580 estabelecimentos foram orientados nos municípios de Água Clara, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul. Houve ainda apoio ao cumprimento de normas vigentes, como lembretes sobre a manutenção de alvarás atualizados, de exemplar físico do CDC (Código de Defesa do Consumidor) para consulta, da precificação dos produtos e do atendimento adequado aos públicos preferencial e prioritário.

Para o secretário-executivo do Procon Mato Grosso do Sul, Angelo Motti, os fornecedores de produtos e serviços desempenham papel essencial na garantia dos direitos dos consumidores, quando adotam nas relações de consumo boas práticas pautadas em princípios como respeito à dignidade, saúde e segurança de seus clientes.

Ao reunir seu time para receber as orientações, o diretor nacional administrativo do Grupo Pereira, Avelino Laudo, destacou que essa aproximação entre as empresas e o Procon auxilia na manutenção de um padrão elevado de qualidade na experiência do cliente, possibilita conhecer a atuação das equipes de fiscalização, além de ser uma oportunidade para aprimorar e corrigir processos internos.

Chefe da Unidade de Orientação e Pesquisa do Procon, Rosimeire Cecília da Costa lembra que a atuação conjunta com outras instituições, como o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e a Superintendência Regional da PRF (Polícia Rodoviária Federal), possibilitou no período abordar de forma mais ampla a temática do atendimento ao público preferencial e prioritário. Ação na Feira Central de Campo Grande teve importante impacto nesse sentido.

“Pretendemos levar essas informações para outros municípios, apoiando os Procons municipais e expandindo nossa atuação também nas cidades que ainda não dispõem desse tipo de orientação e atendimento aos consumidores e fornecedores”, pontua Rosimeire.

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS
Fotos: Divulgação e Kleber Clajus / ProconMS

