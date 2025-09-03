Volvo S60 e moto econômica estão entre os lotes de leilão do Detran-MS que recebe lances até dia 17

O Volvo S60 2.0 T5 Inscription está entre os 168 lotes disponíveis no leilão online lançado pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) nesta segunda-feira (1º/09). O sedan branco, ano 2015/2016, integra o lote 158 e tem lance inicial de R$ 17.955,00.

Também está disponível para lances a YAMAHA YBR150 FACTOR ED, conhecida pela economia de combustível. O lote 130, na cor azul e ano/modelo 2024/2024, recebe lances a partir de R$ 3.909,00.

>Lote 130

Os veículos ofertados foram recolhidos nos municípios de Aquidauana, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Inocência, Miranda, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas.

Na modalidade sucata aproveitável, são oferecidos 64 lotes, incluindo 114 motocicletas e 53 automóveis. Podem participar pessoas jurídicas credenciadas no Detran, conforme a Lei n° 12.977/2014 e regulamentação da Resolução CONTRAN n° 611/2016.

Já na modalidade sucata inservível, há 1 lote contendo 10 motocicletas, 6 automóveis e 1 semi-reboque, totalizando aproximadamente 8.496 kg de material ferroso. Podem participar pessoas jurídicas do ramo de siderurgia, fundição ou reciclagem, devidamente credenciadas junto ao Detran-MS.

O leilão, conduzido pelo leiloeiro credenciado Hércules Valazuela Coutinho, inicia em 1º de setembro e encerra em 17 de setembro, às 15h (MS). A visitação aos lotes de todas as modalidades será nos dias 15 e 16 de setembro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio da PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16, Bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande-MS.

O edital completo está disponível na edição n° 11.928 do Diário Oficial do Estado e também no site da leiloeira: https://hcleiloes.com.br/ .

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Foto: Divulgação