Polícia Civil prende homem em flagrante por furto qualificado e recupera objetos em Caarapó

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Caarapó, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (1º), um homem de 53 anos por furto qualificado nas instalações do Sindicato Rural do município. Conforme apurado, durante a madrugada o autor arrombou duas portas do local e subtraiu diversas ferramentas, entre elas motosserra, roçadeiras, furadeiras e extensões elétricas.
Logo após o registro da ocorrência, a Polícia Civil iniciou as investigações e conseguiu identificar e localizar o autor, recuperando integralmente os objetos furtados.
O investigad0 possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e furtos qualificados. Em maio de 2025, ele havia obtido alvará de soltura, mas voltou a praticar crimes. Agora permanece preso, à disposição da Justiça.
