Aniversário
Senado Federal

Inclusão do Festival Pingo da Mei Dia no calendário turístico vai à sanção

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) aprovou nesta terça-feira (2), em decisão final, projeto que inclui no calendário turístico ...

02/09/2025 22h52
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Zequinha Marinho leu o relatório de Alan Rick, favorável ao PL 3.035/2023, aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Zequinha Marinho leu o relatório de Alan Rick, favorável ao PL 3.035/2023, aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) aprovou nesta terça-feira (2), em decisão final, projeto que inclui no calendário turístico oficial do país o Festival Pingo da Mei Dia, realizado em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A proposta segue para sanção presidencial.

O PL 3.035/2023 , do ex-deputado Paulinho Freire (União-RN), recebeu parecer favorável do senador Alan Rick (União-AC). O relatório foi lido na CDR pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA).

Realizado todos os anos no mês de junho, o festival é dedicado às tradições locais, como danças, músicas e pratos típicos, e marca o início dos festejos juninos. Criado em 2009, consolidou-se como uma das principais festas da cultura nordestina, afirma o relator. Em 2024, o festival teve participação de mais de 230 mil pessoas, evidenciando seu impacto significativo no turismo local.

Para Alan Rick, a apropriação do espaço público para a celebração do Pingo da Mei Dia fomenta a participação comunitária e o engajamento social, elementos que ele considera essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.

“O fortalecimento de laços comunitários e a promoção do voluntariado são aspectos que o evento estimula, impactando positivamente no bem-estar social”, expôs o relator no parecer ao projeto.

