Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem investigado por série de furtos em Itaquiraí

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Itaquiraí, cumpriu nesta terça-feira (2) um mandado de prisão preventiva cont...

02/09/2025 21h45
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Itaquiraí, cumpriu nesta terça-feira (2) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 38 anos, investigado por furtos qualificados em comércios da cidade. De acordo com as investigações, os crimes foram praticados mediante arrombamento em locais como a Feira do Produtor e uma academia.

Além da subtração de diversos objetos, os estabelecimentos sofreram danos estruturais que geraram prejuízos significativos aos proprietários. O investigado, reincidente e com extensa ficha por furtos, havia sido posto em liberdade do sistema prisional em abril deste ano e voltou a praticar crimes poucos meses depois, o que causou indignação entre comerciantes e moradores de Itaquiraí.

Os delitos recentes tiveram ampla repercussão nas redes sociais e na imprensa local, mobilizando a comunidade em busca de providências. O homem foi identificado pela Polícia Civil, que diante da gravidade dos fatos, representou pela prisão preventiva, deferida pelo Poder Judiciário.

O homem foi localizado, capturado e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

 

