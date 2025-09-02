Polícia Civil incinera 15,3 toneladas de drogas em Ponta Porã durante Operação Protetor

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), realizou nesta terça-feira (2) a incineração de 15,3 toneladas de drogas. A ação foi desenvolvida no âmbito da operação “Protetor” e com apoio do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) da Polícia Militar.

A queima teve início às 8h, em uma empresa de armazenamento de grãos no município. Em meio aos entorpecentes havia maconha, pasta base e haxixe.

Esta foi a nona incineração de drogas realizada pela DEFRON em 2025, totalizando 117,5 toneladas de entorpecentes eliminados até o momento.

Denúncias para a DEFRON podem ser feitas pelo telefone: (67) 99633-7982. O sigilo é garantido, e o serviço funciona 24 horas por dia.