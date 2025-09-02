Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Justiça

CPMI do INSS aprova pedido de prisão preventiva de 21 investigados

Requerimento foi aprovado por 26 votos a favor e nenhum contrário

02/09/2025 20h43
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO
© Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO

Integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovaram, nesta segunda-feira (1), uma proposta de envio ao Supremo Tribunal Federal (STF) de um pedido para que a Corte autorize a prisão preventiva de 21 pessoas investigadas por suposto envolvimento na cobrança ilegal de mensalidades associativas descontadas das aposentadorias e pensões de milhões de brasileiros, em todo o país.

De autoria do deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), relator da comissão, o requerimento foi aprovado por 26 votos a favor e nenhum contrário , durante a quarta reunião, instaurada em agosto deste ano para apurar o esquema de descontos ilegais revelado pela Operação Sem Desconto , deflagrada em abril pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Caberá ao ministro do STF, André Mendonça, relator do processo na Corte, decidir sobre o pedido de prisões preventivas solicitadas pelos parlamentares .

Ao sugerir que a CPMI pedisse que o STF autorize a prisão preventiva dos suspeitos, Gaspar destacou que “mesmo diante da presença de veementes indícios de materialidade e de autoria de infrações penais que vitimaram milhões de aposentados e pensionistas, até o momento nenhum investigado se encontra submetido a prisão cautelar”. Para o deputado, a medida preventiva é necessária para garantir a coleta de provas para instrução do processo e à eventual aplicação da lei.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entre as pessoas incluídas no requerimento está o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, como é chamado, cuja convocação para depor já foi aprovada. Também constam da lista o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, que foi exonerado do cargo no mesmo dia que a PF e a CGU realizaram a Operação Sem Desconto .

A CPMI também pede a prisão preventiva do ex-procurador-geral do INSS, Virgílio de Oliveira Filho, bem como dos ex-diretores do instituto, André Fidelis e Vanderlei Barbosa, além do advogado Eric Douglas Fidelis, filho de André, suspeito de movimentar valores do suposto esquema que, segundo os investigadores, foram destinados a seu pai, André.

Os outros investigados são Cecília Rodrigues Mota; Thaisa Hoffmann Jonasson; Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira; Alexandre Guimarães; Rubens Oliveira Costa; Romeu Carvalho Antunes; Domingos Savio de Castro; Milton Salvador de Almeida Júnior; Adelino Rodrigues Júnior; Geovani Batista Spiecker; Reinaldo Carlos Barros de Almeida; Vanderlei Barbosa dos Santos; Jucimar Fonseca da Silva; Philipe Roters Coutinho e Maurício Camisotti.

Conforme destacaram o deputado Alfredo Gaspar e o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), os 21 investigados listados são citados nominalmente no inquérito conduzido pela Polícia Federal, cujo teor é público .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil STF: apenas um réu comparece ao 1° dia de julgamento da trama golpista
© Antonio Augusto/STF STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Ao vivo: acompanhe o 1° dia de julgamento de Bolsonaro no STF
Nioaque, MS
Atualizado às 00h05
28°
Tempo nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
27°

Sensação

4.88 km/h

Vento

31%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Câmara aprova prioridade de compra e distribuição de alimentos em cidades atingidas por desastres
Há 3 horas Câmara aprova preferência de recursos a agricultor familiar atingido por desastre climático
Há 4 horas Motta comemora aprovação de quatro projetos de combate à insegurança alimentar
Há 4 horas Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal apresenta estatuto ao Congresso
Há 4 horas Senado aprova regras mais rígidas para devedor contumaz
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul Em entrevista, Lincoln foi direto. “Trazer o professor Renê Simões para Mato Grosso do Sul é dar a chance de nossos treinadores aprenderem com um dos maiores líderes do futebol mundial.
2
Há 4 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana
3
Há 21 horas Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 4 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 6 dias Senado vai debater reajuste de fundo e salários da polícia do Distrito Federal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados