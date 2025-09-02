Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem em flagrante por estupro de vulnerável em Brasilândia

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Brasilândia, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (1º), um homem de 22 a...

02/09/2025 18h32
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Brasilândia, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (1º), um homem de 22 anos suspeito de estuprar uma adolescente com deficiência. A ação contou com o apoio do Conselho Tutelar.

De acordo com as investigações iniciais, a adolescente, que possui limitações cognitivas e motoras, foi retirada do local em que se encontrava e levada até a residência do autor, nas proximidades do centro da cidade, onde teria ocorrido o abuso.

A Polícia Civil foi acionada e enviou uma equipe ao endereço indicado. O autor foi localizado e preso em flagrante. No momento da prisão ele fazia uso de tornozeleira eletrônica.

O homem permanece custodiado e será apresentado à Justiça. O inquérito policial segue em andamento para reunir elementos de prova para o encaminhamento ao Ministério Público.

