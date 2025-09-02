Quem tenta chegar ao distrito de Vila União, em Deodápolis, enfrenta dificuldade devido a falta de placas de sinalização no entroncamento da MS-274 com a MS-145. No local, existem apenas placas direcionando para Porto Vilma, o que tem confundido tanto visitantes e, algumas vezes, até mesmo os próprios moradores, que convivem há anos com a desinformação na estrada.

Em busca de solução, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) solicitou ao governador Eduardo Riedel (PP), por intermédio do secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, a instalação das placas para sinalizar a área. A medida foi apresentada pela deputada a pedido da vereadora Fernandinha Cazuza (PSD) e busca atender uma reivindicação antiga da comunidade.

Segundo a deputada, a instalação é uma ação simples e de baixo custo, mas com impacto imediato. “A falta de sinalização gera transtorno e insegurança. Com as placas, vamos facilitar o deslocamento de todos e, principalmente, o acesso ao distrito”, afirmou.