Prefeitura anuncia bairros que receberão atendimento veterinário em setembro

O Consultório Móvel da Subea segue firme levando cuidado e saúde para os pets de Campo Grande. Durante o mês de setembro, o ônibus estará em dois locais diferentes, uma semana em cada bairro, oferecendo serviços como consultas, vacinação antirrábica, polivalente (para cães), vermífugo e carrapaticida.
Os atendimentos serão realizados por distribuição de senhas, sendo 15 para consultas por período. Para consulta, é necessário que o tutor leve documento com foto, comprovante de residência e o comprovante de cadastro no Cadúnico, impresso e atualizado nos últimos 24 meses. É importante que os tutores mantenham os animais devidamente contidos com coleiras ou em caixas de transporte.
Confira locais e datas de atendimentos em setembro:
08/09 a 12/09 – CRAS SÃO CONRADO
29/09 a 03/10 – Associação Moradores Vila Fernanda
Outra agenda da Subea será através do programa Subea em Ação, levando os mesmos serviços oferecidos pelo consultório móvel.
06/09 – Praça de Esporte Marcelo da Silva
