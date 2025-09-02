Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Prefeitura anuncia bairros que receberão atendimento veterinário em setembro

O Consultório Móvel da Subea segue firme levando cuidado e saúde para os pets de Campo Grande. Durante o mês de setembro, o ônibus estará em dois l...

02/09/2025 14h11
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O Consultório Móvel da Subea segue firme levando cuidado e saúde para os pets de Campo Grande. Durante o mês de setembro, o ônibus estará em dois locais diferentes, uma semana em cada bairro, oferecendo serviços como consultas, vacinação antirrábica, polivalente (para cães), vermífugo e carrapaticida.

Os atendimentos serão realizados por distribuição de senhas, sendo 15 para consultas por período. Para consulta, é necessário que o tutor leve documento com foto, comprovante de residência e o comprovante de cadastro no Cadúnico, impresso e atualizado nos últimos 24 meses. É importante que os tutores mantenham os animais devidamente contidos com coleiras ou em caixas de transporte.

Confira locais e datas de atendimentos em setembro:

08/09 a 12/09 – CRAS SÃO CONRADO

  • Rua Livino Godoy, 777 – São Conrado
  • 8h às 11h / 13h às 15h

29/09 a 03/10 – Associação Moradores Vila Fernanda

  • Rua Francisco Antônio de Souza, 534 – Portal Caiobá
  • 8h às 11h / 13h às 15h

Outra agenda da Subea será através do programa Subea em Ação, levando os mesmos serviços oferecidos pelo consultório móvel.

06/09 – Praça de Esporte Marcelo da Silva

  • Rua Presidente Café Filho, 957 – Coophatrabalho
  • Das 13h às 15h
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Funsat abre 1.653 oportunidades e leva Emprega CG à Vila Rica
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS PGM de Campo Grande dá salto tecnológico com sistema digital
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Vila dos Idosos transforma cuidado em lar e dignidade em realidade
Nioaque, MS
Atualizado às 00h05
28°
Tempo nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
27°

Sensação

4.88 km/h

Vento

31%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Câmara aprova prioridade de compra e distribuição de alimentos em cidades atingidas por desastres
Há 3 horas Câmara aprova preferência de recursos a agricultor familiar atingido por desastre climático
Há 4 horas Motta comemora aprovação de quatro projetos de combate à insegurança alimentar
Há 4 horas Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal apresenta estatuto ao Congresso
Há 4 horas Senado aprova regras mais rígidas para devedor contumaz
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul Em entrevista, Lincoln foi direto. “Trazer o professor Renê Simões para Mato Grosso do Sul é dar a chance de nossos treinadores aprenderem com um dos maiores líderes do futebol mundial.
2
Há 4 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana
3
Há 20 horas Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 4 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 6 dias Senado vai debater reajuste de fundo e salários da polícia do Distrito Federal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados