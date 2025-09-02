Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão aprova Política Nacional de Enfrentamento ao Capacitismo

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

02/09/2025 14h11
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2514/25, do deputado Duarte Jr. (PSB-MA), que institui a Política Nacional de Enfrentamento ao Capacitismo.

A proposta define capacitismo como toda forma de discriminação contra pessoas com deficiência que restrinja ou impeça o exercício de direitos em igualdade de condições. O conceito inclui desde exclusões explícitas até a recusa de adaptações razoáveis e de tecnologias assistivas.

Entre os objetivos da proposta estão:

  • inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho;
  • fortalecer a educação e a cultura inclusivas; e
  • promover a participação política das pessoas com deficiência.

A regulamentação da política, a ser feita pelo governo federal, deverá ter metas, ações e formas de monitoramento e avaliação.

Participação social
Os parlamentares da comissão acolheram o parecer da relatora , deputada Dayany Bittencourt (União-CE), pela aprovação da proposta. "O projeto consagra o princípio da participação social, garantindo voz às organizações representativas das pessoas com deficiência", disse.

Para Duarte Jr., a proposta responde ao desafio de enfrentar o capacitismo com campanhas educativas e de conscientização, formação de servidores, criação de protocolos contra a prática na administração pública, entre outras medidas.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova prioridade de compra e distribuição de alimentos em cidades atingidas por desastres
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova preferência de recursos a agricultor familiar atingido por desastre climático
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Motta comemora aprovação de quatro projetos de combate à insegurança alimentar
Nioaque, MS
Atualizado às 00h05
28°
Tempo nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
27°

Sensação

4.88 km/h

Vento

31%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Câmara aprova prioridade de compra e distribuição de alimentos em cidades atingidas por desastres
Há 3 horas Câmara aprova preferência de recursos a agricultor familiar atingido por desastre climático
Há 4 horas Motta comemora aprovação de quatro projetos de combate à insegurança alimentar
Há 4 horas Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal apresenta estatuto ao Congresso
Há 4 horas Senado aprova regras mais rígidas para devedor contumaz
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul Em entrevista, Lincoln foi direto. “Trazer o professor Renê Simões para Mato Grosso do Sul é dar a chance de nossos treinadores aprenderem com um dos maiores líderes do futebol mundial.
2
Há 4 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana
3
Há 20 horas Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 4 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 6 dias Senado vai debater reajuste de fundo e salários da polícia do Distrito Federal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados