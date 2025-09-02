Whats

Polícia Civil - MS

Policiais capturam foragida do estado de São Paulo que estava escondida em Ribas do Rio Pardo

O DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) da Policia Civil MS, no âmbito da Operação Protetor das Divisas e das Fronte...

02/09/2025 12h00
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

O DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) da Policia Civil MS, no âmbito da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, com apoio da PM, capturou na última sexta-feira (29), R.A.S, foragida da justiça do Estado de São Paulo há 18 anos, condenada por tráfico de drogas em mandado expedido pela comarca de Campinas SP.

Ele foi presa na cidade de Ribas do Rio Pardo e durante todo esse período, R.A.S. levava uma vida dupla, inclusive portando documentos com dados ideologicamente falsos expedidos no Pará para ocultar sua real identidade e até chegou a registrar boletins de ocorrência figurando como vítima sempre no intuito de “despistar” as autoridades.

R.A.S. conhecida como “Camaleoa”, devido à sua habilidade de mudar de identidade e escapar das investigações, conseguiu se manter oculta por quase duas décadas, sendo recapturada devido ao trabalho integrado das forças de segurança.

Anúncio
Anúncio
