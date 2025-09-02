Polícia Civil prende acusado de homicídio ocorrido na noite do último sábado em Dourados

Nas primeiras horas desta segunda-feira (1º), policiais civis do SIG/NRI realizaram a prisão em flagrante de um homem de 32 anos apontado como autor de um homicídio ocorrido na noite do último sábado, 30, na região do Bairro Harrison Figueiredo.

De acordo com a investigação realizada, por volta de 22h30, a Polícia Civil foi acionada para comparecer a uma residência onde o corpo de um homem de 36 anos havia sido localizado com diversos golpes de faca, incluindo dois de esgorjamento na região do pescoço.

As diligências iniciaram ainda na madrugada do domingo, tendo percorrido todo o final de semana na tentativa de identificar o autor e testemunhas do fato. Diversas pessoas prestaram depoimento e apontaram um vizinho como o responsável pelo crime.

Ele foi localizado em sua residência pela manhã, tendo sido detido e conduzido à sede do SIG/Dourados para interrogatório, ocasião em que confessou a prática criminosa, alegando que havia esfaqueado a vítima em meio a uma confusão ocorrida em um ponto de venda de drogas quando havia se deslocado até lá para adquirir entorpecentes.

Acrescentou que já conhecia a vítima desde quando cumpriram pena na mesma cela na Penitenciária Estadual de Dourados e alegou ter sido humilhado e agredido por esse em algumas ocasiões, o que pode ter gerado o alto número de golpes e a violência das agressões praticadas.

O autor ainda forneceu outros detalhes sobre a dinâmica do crime e apresentou as roupas que utilizava, que foram apreendidas para exames periciais. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de Homicídio qualificado por motivo torpe e encaminhado à carceragem da Depac.