Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão debate renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (2), audiência pública para discutir a renovação da concessão...

02/09/2025 10h55
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (2), audiência pública para discutir a renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).

O debate atende a requerimento do deputado Domingos Sávio (PL-MG) e está marcado para as 15h30, no plenário 11.

“Considerando que o traçado da malha ferroviária percorre extensas áreas de Minas Gerais, é fundamental assegurar que os interesses dos municípios impactados sejam devidamente considerados no processo de renovação contratual”, afirma Domingos Sávio.

Para o deputado, é necessário discutir questões relacionadas à modernização da infraestrutura, à ampliação dos investimentos, à segurança operacional, à reparação de passivos sociais e ambientais e à reativação de trechos ferroviários estratégicos para o desenvolvimento regional.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova prioridade de compra e distribuição de alimentos em cidades atingidas por desastres
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova preferência de recursos a agricultor familiar atingido por desastre climático
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Motta comemora aprovação de quatro projetos de combate à insegurança alimentar
Nioaque, MS
Atualizado às 00h05
28°
Tempo nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
27°

Sensação

4.88 km/h

Vento

31%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Câmara aprova prioridade de compra e distribuição de alimentos em cidades atingidas por desastres
Há 3 horas Câmara aprova preferência de recursos a agricultor familiar atingido por desastre climático
Há 4 horas Motta comemora aprovação de quatro projetos de combate à insegurança alimentar
Há 4 horas Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal apresenta estatuto ao Congresso
Há 4 horas Senado aprova regras mais rígidas para devedor contumaz
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul Em entrevista, Lincoln foi direto. “Trazer o professor Renê Simões para Mato Grosso do Sul é dar a chance de nossos treinadores aprenderem com um dos maiores líderes do futebol mundial.
2
Há 4 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana
3
Há 20 horas Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 4 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 6 dias Senado vai debater reajuste de fundo e salários da polícia do Distrito Federal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados