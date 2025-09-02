Renato participa de agendas na Supera, Comitiva dos Amigos e Bombeiros

Na segunda-feira (01/09), o deputado Renato Câmara ao lado do prefeito Rodrigo Basso cumpriu três agendas em Sidrolândia. A primeira foi no lançamento da pedra fundamental da futura sede da Associação Supera, que atende direta e indiretamente mais de 200 pessoas com deficiência. A entidade surgiu em 2016, após a experiência de vida do vereador Adavilton Brandão, que ficou cadeirante em 2014 e, junto com a esposa Adriana Brandão, transformou sua história em iniciativa coletiva. “Nós atendemos 30 pessoas de segunda a sexta-feira, no período da manhã. Atualmente temos mais de 150 cadastradas e, indiretamente, já passamos de 200 atendimentos. Já recebemos pessoas de Maracaju, Dois Irmãos do Buriti, Aquidauana, Campo Grande e Rio Brilhante”, relatou Brandão.

A agenda seguiu na Associação Comitiva dos Amigos, que possui mais de 400 pacientes com câncer cadastrados e oferece atendimento gratuito. No local, Renato reforçou a importância do trabalho voluntário e destacou que a atuação da entidade supre uma demanda urgente de saúde no município.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Encerrando o dia, o parlamentar participou da comemoração dos 10 anos do Corpo de Bombeiros de Sidrolândia, sob o comando do Capitão Peter da Silva Santos, do 2º SGBM/1º GBM. Também estiveram presentes o deputado federal Luiz Ovando, a vereadora Shirlei Basso e a vice-prefeita Chris Fiuza. “Essa visita mostra que a união de esforços é o caminho para garantirmos inclusão, apoio à saúde e segurança para a população. O mandato segue à disposição para contribuir com Sidrolândia”, afirmou Renato, lembrado como o deputado que mais trabalha em defesa das pessoas com deficiência, na área da assistência social, dos idosos, da saúde, da regularização fundiária, do meio ambiente e da agricultura familiar.