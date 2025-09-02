Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Renato participa de agendas na Supera, Comitiva dos Amigos e Bombeiros

Na segunda-feira (01/09), o deputado Renato Câmara ao lado do prefeito Rodrigo Basso cumpriu três agendas em Sidrolândia. A primeira foi no lançame...

02/09/2025 09h47
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Autoridades descerram a placa da pedra fundamental da construção da nova sede da Associação Supera, em Sidrolândia, que já atende mais de 200 pessoas com deficiência.
Autoridades descerram a placa da pedra fundamental da construção da nova sede da Associação Supera, em Sidrolândia, que já atende mais de 200 pessoas com deficiência.

Na segunda-feira (01/09), o deputado Renato Câmara ao lado do prefeito Rodrigo Basso cumpriu três agendas em Sidrolândia. A primeira foi no lançamento da pedra fundamental da futura sede da Associação Supera, que atende direta e indiretamente mais de 200 pessoas com deficiência. A entidade surgiu em 2016, após a experiência de vida do vereador Adavilton Brandão, que ficou cadeirante em 2014 e, junto com a esposa Adriana Brandão, transformou sua história em iniciativa coletiva. “Nós atendemos 30 pessoas de segunda a sexta-feira, no período da manhã. Atualmente temos mais de 150 cadastradas e, indiretamente, já passamos de 200 atendimentos. Já recebemos pessoas de Maracaju, Dois Irmãos do Buriti, Aquidauana, Campo Grande e Rio Brilhante”, relatou Brandão.

A agenda seguiu na Associação Comitiva dos Amigos, que possui mais de 400 pacientes com câncer cadastrados e oferece atendimento gratuito. No local, Renato reforçou a importância do trabalho voluntário e destacou que a atuação da entidade supre uma demanda urgente de saúde no município.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Encerrando o dia, o parlamentar participou da comemoração dos 10 anos do Corpo de Bombeiros de Sidrolândia, sob o comando do Capitão Peter da Silva Santos, do 2º SGBM/1º GBM. Também estiveram presentes o deputado federal Luiz Ovando, a vereadora Shirlei Basso e a vice-prefeita Chris Fiuza. “Essa visita mostra que a união de esforços é o caminho para garantirmos inclusão, apoio à saúde e segurança para a população. O mandato segue à disposição para contribuir com Sidrolândia”, afirmou Renato, lembrado como o deputado que mais trabalha em defesa das pessoas com deficiência, na área da assistência social, dos idosos, da saúde, da regularização fundiária, do meio ambiente e da agricultura familiar.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende homem em flagrante por furto qualificado e recupera objetos em Caarapó
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende homem investigado por série de furtos em Itaquiraí
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil incinera 15,3 toneladas de drogas em Ponta Porã durante Operação Protetor
Nioaque, MS
Atualizado às 00h05
28°
Tempo nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
27°

Sensação

4.88 km/h

Vento

31%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Câmara aprova prioridade de compra e distribuição de alimentos em cidades atingidas por desastres
Há 3 horas Câmara aprova preferência de recursos a agricultor familiar atingido por desastre climático
Há 4 horas Motta comemora aprovação de quatro projetos de combate à insegurança alimentar
Há 4 horas Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal apresenta estatuto ao Congresso
Há 4 horas Senado aprova regras mais rígidas para devedor contumaz
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul Em entrevista, Lincoln foi direto. “Trazer o professor Renê Simões para Mato Grosso do Sul é dar a chance de nossos treinadores aprenderem com um dos maiores líderes do futebol mundial.
2
Há 4 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana
3
Há 20 horas Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 4 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 6 dias Senado vai debater reajuste de fundo e salários da polícia do Distrito Federal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados