Aniversário
Legislativo - MS

Programa de empreendedorismo de mães atípicas é pautado para segunda discussão

Os deputados devem votar, na manhã desta terça-feira (2), durante a sessão ordinária de Mato Grosso do Sul (ALEMS), programa que estimula o empreen...

02/09/2025 09h47
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Sessão ordinária é realizada no plenário a partir das 9h e é aberta à imprensa e à participação de toda sociedade
Sessão ordinária é realizada no plenário a partir das 9h e é aberta à imprensa e à participação de toda sociedade

Os deputados devem votar, na manhã desta terça-feira (2), durante a sessão ordinária de Mato Grosso do Sul (ALEMS), programa que estimula o empreendedorismo de mães atípicas. A proposta está pautada para segunda votação. Além desse, estão previstos outros seis projetos. A sessão tem início às 9h e é aberta à participação da imprensa e de toda sociedade.

De autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos), o Projeto de Lei 14/2025 institui o Programa Estadual de Estímulo ao Empreendedorismo de Mães Atípicas. O objetivo é promover a inclusão social, a autonomia econômica e o apoio a mães de crianças e adolescentes com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou doenças crônicas. A proposta obteve o resultado favorável por unanimidade em primeira votação.

Ainda em segunda discussão, deve ser votado o Projeto de Lei 158/2025 , do Poder Executivo. A proposta altera a redação de dispositivo da  Lei 1.854/1998  para atualizar o valor limite para a MSGÁS contrair empréstimos, financiamentos e firmar convênios com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

Os deputados devem votar, em primeira discussão, o  Projeto de Lei 83/2024 , de autoria do deputado Pedrossian Neto (PSD). A proposta trata sobre o Cadastro Estadual de Condenados por crimes praticados em contexto de violência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Além dessas proposições, os parlamentares devem votar projetos de resolução relativos à concessão de Título de Cidadão Sul-mato-grossense e Comenda do Mérito Legislativo. Trata-se dos Projetos de Resolução 11/2025, de autoria do deputado Pedrossian Neto (PSD), 17/2025, do deputado Paulo Corrêa (PSDB), 20/2025, do deputado Paulo Duarte (PSB), que concedem Título de Cidadão, e do Projeto de Resolução 23/2025, do deputado Caravina (PSDB), que concede a Comenda.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis:  TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link  TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link  Rádio ALEMS Facebook  e  Youtube .

