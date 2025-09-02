Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar age para conter briga generalizada e perturbação do sossego na Casa do Imigrante em Corumbá

Na tarde desegunda-feira, 1º de setembro de 2025, por volta das 12h33, a Polícia Militar foi acionada via COPOM (190) para atender uma ocorrência d...

02/09/2025 08h35
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na tarde desegunda-feira, 1º de setembro de 2025, por volta das 12h33, a Polícia Militar foi acionada via COPOM (190) para atender uma ocorrência de briga generalizada e perturbação do sossego público naCasa do Imigrante, localizada na Rua Dom Aquino, região central de Corumbá.

No local, a guarnição deForça Táticaencontrou um grupo de pessoas em frente ao prédio, algumas dispersando com a chegada da viatura, enquanto outras insistiam em permanecer no interior e nas proximidades do imóvel, causando tumulto. Funcionários relataram que, desde o último fim de semana, vinham percebendo desavenças entre estrangeiros hospedados, motivadas por disputas envolvendo pertences pessoais.

Segundo os relatos, um homem teria retornado ao local mesmo sem estar mais hospedado e, em meio à confusão, foi agredido com uma pedra, resultando em um corte no antebraço. Ao tentar se refugiar no prédio, teria forçado a porta de entrada, causando danos materiais e ampliando o tumulto. Testemunhas relataram ainda que outros estrangeiros tentavam escalar grades e janelas para acessar o interior da repartição pública, provocando medo e insegurança entre os funcionários.

Com base nas informações coletadas no local, foi possível identificar envolvidos tanto na agressão quanto na perturbação da tranquilidade. Todos foram devidamente encaminhados à1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, para as providências legais cabíveis. A vítima ferida recebeu atendimento médico no pronto-socorro municipal.

A ação contou com apoio de guarnições da Polícia Militar deLadário, que atuaram de forma integrada para garantir a ordem pública e evitar consequências mais graves.

A Polícia Militar reforça queações rápidas e firmes são fundamentais para coibir a perturbação do sossego e a prática de delitos, destacando que a colaboração da comunidade por meio de denúncias pelo 190 é essencial para que as equipes possam agir de maneira preventiva e eficaz.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende homem em flagrante por furto qualificado e recupera objetos em Caarapó
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende homem investigado por série de furtos em Itaquiraí
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil incinera 15,3 toneladas de drogas em Ponta Porã durante Operação Protetor
Nioaque, MS
Atualizado às 00h05
28°
Tempo nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
27°

Sensação

4.88 km/h

Vento

31%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Câmara aprova prioridade de compra e distribuição de alimentos em cidades atingidas por desastres
Há 3 horas Câmara aprova preferência de recursos a agricultor familiar atingido por desastre climático
Há 4 horas Motta comemora aprovação de quatro projetos de combate à insegurança alimentar
Há 4 horas Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal apresenta estatuto ao Congresso
Há 4 horas Senado aprova regras mais rígidas para devedor contumaz
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul Em entrevista, Lincoln foi direto. “Trazer o professor Renê Simões para Mato Grosso do Sul é dar a chance de nossos treinadores aprenderem com um dos maiores líderes do futebol mundial.
2
Há 4 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana
3
Há 20 horas Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 4 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 6 dias Senado vai debater reajuste de fundo e salários da polícia do Distrito Federal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados