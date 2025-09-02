Polícia Militar age para conter briga generalizada e perturbação do sossego na Casa do Imigrante em Corumbá

Na tarde desegunda-feira, 1º de setembro de 2025, por volta das 12h33, a Polícia Militar foi acionada via COPOM (190) para atender uma ocorrência de briga generalizada e perturbação do sossego público naCasa do Imigrante, localizada na Rua Dom Aquino, região central de Corumbá.

No local, a guarnição deForça Táticaencontrou um grupo de pessoas em frente ao prédio, algumas dispersando com a chegada da viatura, enquanto outras insistiam em permanecer no interior e nas proximidades do imóvel, causando tumulto. Funcionários relataram que, desde o último fim de semana, vinham percebendo desavenças entre estrangeiros hospedados, motivadas por disputas envolvendo pertences pessoais.

Segundo os relatos, um homem teria retornado ao local mesmo sem estar mais hospedado e, em meio à confusão, foi agredido com uma pedra, resultando em um corte no antebraço. Ao tentar se refugiar no prédio, teria forçado a porta de entrada, causando danos materiais e ampliando o tumulto. Testemunhas relataram ainda que outros estrangeiros tentavam escalar grades e janelas para acessar o interior da repartição pública, provocando medo e insegurança entre os funcionários.

Com base nas informações coletadas no local, foi possível identificar envolvidos tanto na agressão quanto na perturbação da tranquilidade. Todos foram devidamente encaminhados à1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, para as providências legais cabíveis. A vítima ferida recebeu atendimento médico no pronto-socorro municipal.

A ação contou com apoio de guarnições da Polícia Militar deLadário, que atuaram de forma integrada para garantir a ordem pública e evitar consequências mais graves.

A Polícia Militar reforça queações rápidas e firmes são fundamentais para coibir a perturbação do sossego e a prática de delitos, destacando que a colaboração da comunidade por meio de denúncias pelo 190 é essencial para que as equipes possam agir de maneira preventiva e eficaz.