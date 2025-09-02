Whats

PM - MS

Pronta resposta da Polícia Militar resulta em flagrante após dano a veículo em Corumbá

Na noite desegunda-feira, 1º de setembro de 2025, por volta das 22h23, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para verificar uma ocorrência naRua...

02/09/2025 07h34
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na noite desegunda-feira, 1º de setembro de 2025, por volta das 22h23, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para verificar uma ocorrência naRua Gonçalves Dias, bairro Aeroporto, em Corumbá, onde havia denúncia de indivíduos tentando roubar veículos que transitavam pelo local, utilizando pedras e faca para ameaçar condutores.

A guarnição de Rádio Patrulha iniciou buscas nas imediações e avistou um homem em atitude suspeita, posteriormente identificado como o autor da ação. Durante a abordagem, foi encontrada em sua cintura uma faca com aproximadamente 15 cm de lâmina.

Logo em seguida, compareceu ao local uma das vítimas, que reconheceu o abordado como o responsável pelo tumulto. Já na Delegacia de Polícia Civil, foi constatado que o veículo da vítima apresentavadano no para-brisa traseiro, quebrado durante a ação criminosa. Diante dos fatos, o autor foi conduzido, juntamente com a vítima e a arma branca apreendida, para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça seuempenho no combate a crimes em Corumbá e Ladário, destacando que a pronta resposta das guarnições visa coibir práticas criminosas e aumentar a sensação de segurança da população.

