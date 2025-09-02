Governo de MS intensifica obras de infraestrutura na Capital e anuncia R$ 20 milhões para o Itamaracá

Moradores do Jardim Itamaracá, na região sul de Campo Grande, iniciam o último trimestre de 2025 comemorando a chegada da pavimentação asfáltica e drenagem de mais de 10 ruas da localidade . A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) anunciou o lançamento da licitação para obras de infraestrutura urbana no bairro, que ainda convive em sua maior parte com vias sem asfalto, de terra e prejudicadas por buracos e pedras.

Com valor estimado de R$ 20.981.386,66, o certame já foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e terá como critério o menor preço, em modo de disputa aberto e regime de empreitada por preço unitário. A abertura está marcada para o dia 18 de setembro de 2025, às 10h30 (horário local). O edital e seus anexos estão disponíveis nos sites agesul.ms.gov.br e gov.br/pncp .

Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara de Carvalho, a obra fortalece o desenvolvimento de Campo Grande. "Essa projeto demostra a importância que cada cidadão da cidade tem para nosso Governo e mostra que é possível, sim, ter qualidade de vida, viver numa cidade melhor, através de obras que resgatam a autoestima da nossa sociedade", explica o secretário.

Segundo a Agesul, o lote 1 contempla 5,3 km de pavimentação e drenagem nas seguintes vias do Jardim Itamaracá: Sizuo Nakazato, Deocleciano Dias Bagage, Taro Nakazato, Amabile Tanache, Iraci Corrêa Barbosa, Pomulo Cappi, Jeronimo José de Almeida, Kama Nakazato, Dra. Maria de Lourdes Salomão, Joaquim Barbosa de Almeida, Nair Alves de Castro, Graciana Maria, Joana Maria de Souza, Georgiana Barbosa, Naor Lemes Barbosa e Filomena Segundo do Nascimento.

De acordo com o edital, o prazo previsto para a execução da obra é de 540 dias corridos, a partir da emissão da ordem de serviço.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Investimentos estruturantes para a Capital

Campo Grande tem recebido uma série de intervenções urbanas coordenadas pelo Governo de Mato Grosso do Sul, como a pavimentação das ruas do bairro Nova Lima e, mais recentemente, a modernização da avenida Duque de Caxias, simbolicamente entregue à população nas festividades alusivas ao aniversário de 126 anos da Capital, comemorado em 26 de agosto.

Essas obras reforçam o compromisso do Executivo estadual com a mobilidade urbana, ao melhorar significativamente a fluidez do trânsito e oferecer mais segurança para quem circula por essas regiões. Com esses investimentos, o Governo do Estado delineia um novo mapa de desenvolvimento para Campo Grande, apostando em obras estruturantes que integram bairros, valorizam moradias e melhoram as condições de vida da população.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog

Foto: Álvaro Rezende/Arquivo