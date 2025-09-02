Whats

Aniversário
PM - MS

Polícia Militar atende ocorrência em que idoso foi atacado por cão da raça pitbull em Corumbá

Na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de ataque de animal na Rua Duque de Caxias em Coru...

02/09/2025 06h25
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de ataque de animal na Rua Duque de Caxias em Corumbá.

No local, a equipe policial constatou que um idoso de 62 anos havia sido atacado por um cão da raça pitbull, que escapou da residência quando o portão foi aberto. O animal avançou contra a vítima, mordendo-a na região do rosto.
A vítima recebeu atendimento imediato e foi encaminhada ao hospital. O proprietário do animal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animal e lesão corporal culposa.

A Polícia Militar ressalta a importância da guarda responsável de animais, em especial os de grande porte e reconhecido potencial ofensivo. Medidas preventivas como manter os cães presos de forma segura antes de abrir portões, utilizar coleira e focinheira durante passeios e não delegar a guarda a pessoas inexperientes são fundamentais para evitar acidentes.

De acordo com a Lei Estadual nº 3.489/2008, cães da raça pitbull, assim como rottweiler, doberman, fila brasileiro, entre outros, somente podem circular em vias públicas se conduzidos por maiores de 18 anos, com guia curta, enforcador de aço e focinheira, sendo vedada a permanência em praças, parques e nas proximidades de unidades escolares.

A adoção dessas normas é essencial para preservar a segurança coletiva e evitar novos episódios semelhantes.

