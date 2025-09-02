Whats

Campo Grande - MS

Funsat abre 1.653 oportunidades e leva Emprega CG à Vila Rica

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) inicia o mês com grandes oportunidades para quem busca ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho. ...

02/09/2025 05h20
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) inicia o mês com grandes oportunidades para quem busca ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho. Nesta terça-feira (2), a Agência de Intermediação de Empregos disponibiliza 1.653 vagas em 151 profissões diferentes, ofertadas por 191 empresas de Campo Grande.

Do total, 937 vagas não exigem experiência, ampliando as chances para quem está em busca do primeiro emprego ou de uma recolocação profissional. Entre os destaques estão: operador de caixa (169 vagas), auxiliar de logística (61 vagas), auxiliar de cozinha (22 vagas), desossador (100 vagas), atendente de farmácia (10 vagas), motorista de caminhão (17 vagas), garçom (7 vagas), pedreiro (5 vagas) e perfumista (2 vagas).

Além disso, há triagens de perfil aberto, destinadas a treinamentos remunerados, com chances para assistente de vendas, atendente de padaria, repositor de mercadorias (62 vagas), servente de obras e vendedor de serviços.

O público PCD (Pessoa com Deficiência) também tem espaço garantido, com vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, empacotador a mão, almoxarife, atendente de loja, porteiro e agente de saneamento.

O atendimento acontece na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, das 7h às 17h. Mais informações podem ser consultadas pelo telefone (67) 4042-0585 (Ramal 5800), no Instagram oficial @funsat.cg ou no site da Prefeitura: clique aqui https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Emprega CG chega ao bairro Vila Rica

Além do atendimento na sede, a Funsat promove nesta terça-feira a 33ª edição do Emprega CG Itinerante, no bairro Vila Rica.

O evento será realizado das 8h às 12h, na Rua São Borja, nº 586, com 100 vagas ofertadas pelo Fort Atacadista em 14 funções diferentes, como operador de caixa, repositor, atendente de açougue, fiscal de prevenção de perdas, operador de empilhadeira, ajudante de carga e descarga, entre outras. Também haverá vagas para jovem aprendiz.

As entrevistas serão organizadas por ordem de senhas, distribuídas no local junto com o catálogo de vagas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Serviço

Emprega CG nº 49/2025
Local: Rua São Borja, nº 586 – Vila Rica
Horário: 8h às 12h
100 vagas para 14 funções
Contratante: Fort Atacadista

