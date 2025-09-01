Whats

PGM de Campo Grande dá salto tecnológico com sistema digital

A Prefeitura de Campo Grande lançou, nesta segunda-feira (1º), o Sistema Attus – uma inovação que marca a nova era de modernização na gestão públic...

01/09/2025 23h57
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura de Campo Grande lançou, nesta segunda-feira (1º), o Sistema Attus – uma inovação que marca a nova era de modernização na gestão pública. A ferramenta traz inteligência artificial, agilidade e mais transparência para o acompanhamento de processos jurídicos junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

O novo sistema foi desenvolvido para integrar informações, automatizar fluxos de trabalho e fortalecer a atuação institucional, resultando em mais eficiência na prestação de serviços à população.

Segundo a procuradora-geral do Município, Cecília Saad Cruz, a implantação do Attus é um marco histórico para a administração. “Estamos dando um salto na forma de atuar. O Attus não é apenas um software, mas uma plataforma inteligente capaz de organizar processos, controlar prazos e até sugerir manifestações. Isso significa mais produtividade, economia de recursos e qualidade no trabalho da PGM, refletindo diretamente na vida da população”, destacou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A inovação também vai automatizar negociações e otimizar a recuperação de créditos municipais. A expectativa é de que haja um aumento de pelo menos 30% na arrecadação, permitindo mais investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

O sistema já é utilizado em procuradorias de grandes capitais como São Paulo e Belo Horizonte, e agora chega a Campo Grande, colocando a PGM em sintonia com as melhores práticas nacionais de governança e transformação digital. O tempo para a análise de 500 páginas de um processo, por exemplo, é reduzido, já que o novo software resume e contextualiza o conteúdo de forma eficiente, inteligente e transparente.

Para a prefeita Adriane Lopes, a iniciativa valoriza os servidores e garante mais eficiência no serviço público. “Esse passo significa dar condições de trabalho melhores aos procuradores e servidores, com ferramentas modernas que facilitam o dia a dia, reduzem prazos e aumentam a transparência. A modernização é uma forma de valorizar as pessoas e, ao mesmo tempo, oferecer respostas mais rápidas para a sociedade”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O lançamento contou com a presença de autoridades municipais, servidores da PGM e representantes da empresa responsável pelo desenvolvimento da plataforma. Para o CEO do Sistema Attus, Ésio Mendes Souza Cunha, Campo Grande dá um exemplo de avanço estratégico.

“Mais do que digitalizar, o município está trazendo inteligência artificial para automatizar processos. Isso libera os procuradores para se dedicarem às tarefas de maior complexidade e aumenta a qualidade de vida no trabalho. É uma mudança estrutural e duradoura”, ressaltou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Com a implantação do Attus, a Procuradoria-Geral do Município passa a atuar de forma ainda mais moderna, eficiente e alinhada às transformações digitais, garantindo que a Prefeitura continue avançando na construção de uma gestão pública inovadora e comprometida com a população.

#ParaTodosVerem: A matéria tem quatro fotos: a de capa é o CEO da empresa apresentando o sistema ao público presente por meio de um datashow; e as outras são dos respectivos citados na matéria em momento de palavra com o público.

