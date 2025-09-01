Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Utilidade Pública é proposta a entidade assistencial de Chapadão do Sul

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 226/2025 , de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), que declara...

01/09/2025 22h50
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Matéria de autoria de Junior Mochi declara a utilidade pública de entidade localizada em Chapadão do Sul
Matéria de autoria de Junior Mochi declara a utilidade pública de entidade localizada em Chapadão do Sul

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 226/2025 , de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), que declara a Utilidade Pública da Associação Protetora dos Animais – Mundo Vira Lata, com sede no Município de Chapadão Do Sul. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A Associação Protetora dos Animais - Mundo Vira Lata é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza assistencial, localizada em Chapadão do Sul e desempenha relevante papel social para a comunidade local. 

“A entidade sediada em Chapadão do Sul promove ações de acolhimento, proteção, tratamento e adoção de animais em situação de abandono e maus-tratos, atuando de forma voluntária e sem fins lucrativos, sendo o reconhecimento de Utilidade Pública Estadual uma medida justa e necessária, pois permitirá à Associação ampliar suas atividades, buscar convênios e recursos e fortalecer sua atuação em benefício da coletividade”,

