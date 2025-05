Com ação no Assentamento Três Corações, SAS atende mais de 2,3 mil famílias com atividades itinerantes desde janeiro

Famílias que residem no Assentamento Três Corações, localizado fora do perímetro urbano de Campo Grande, receberam uma ação especial coordenada pela equipe do Cadastro Único do Cras Anhanduí. No total foram atendidas 76 famílias que tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre os programas sociais do Governo Federal, regularizar e efetuar o Cadastro, no caso das famílias que vivem com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e solicitar benefícios eventuais.

Desde o início de 2025, os técnicos que atuam no Cadastro Único já participaram de mais de 20 ações comunitárias, alcançando 2.236 famílias. Entre as ações estão a realizada em parceria com o Mutirão Todos em Ação, visitas domiciliares para atualização cadastral de famílias unipessoais, realizadas pela própria secretaria por meio dos Cras, incluindo ações em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turístico (Semades), instituições, entidades e Poder Judiciário.

As ações ocorrem fora das unidades da SAS e geralmente nos finais de semana para, dessa forma, ampliar a oportunidade de atendimento às famílias e usuários atendidos pelos mais de 30 equipamentos que integram a SAS.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Essas ações promovem os direitos sociais das pessoas em vulnerabilidade, além de articular e integrar serviços, benefícios e programas sociais que compõem a Rede de Assistência Social”, disse a superintendente de Proteção Social Básica, Gizeli Mota.

Cobertores

Além dos serviços do CadÚnico, as equipes da SAS também entregaram no Assentamento Três Corações, mais de 50 cobertores tendo como foco as frentes frias do mês de maio. As equipes da SAS estão se mobilizando para a chegada do inverno desde abril, quando foram registradas as primeiras quedas de temperatura, com isso as equipes da Proteção Básica vem garantindo o estoque de cobertores para atender os usuários, principalmente as famílias que tiveram a casa atingida pelos temporais do mês passado.

Só no início desse mês, mais de 1,1 mil cobertores já foram entregues às 29 unidades de Cras, Centros de Convivência e Centros de Convivência do Idoso. De acordo com a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, a preocupação das equipes é intensificar as ações e garantir um atendimento célere no período de frio, incluindo o atendimento à população em situação de rua.

“As equipes do Serviço de Abordagem também estão atentas, atendendo às ocorrências e chamados da população, 24 horas por dia, oferecendo acolhimento em nossas unidades para quem aceita além de um cobertor”, frisou.

Para denunciar pessoas em situação de rua, basta acionar o Seas pelos telefones (67) 99660-6539 e 99660-1469.